Powell advierte sobre la presión de Trump a la Fed

El titular de la Fed, Jerome Powell, en la rueda de prensa de ayer / AP

El titular de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, lanzó una advertencia poco habitual y de alto voltaje político: la independencia del banco central de Estados Unidos “está en riesgo”. Sus declaraciones llegan en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump, que impulsó acciones legales e incluso una investigación penal contra el economista, en un contexto marcado por fuertes diferencias sobre la política monetaria y el nivel de las tasas de interés.

“Creo que está en riesgo”, respondió Powell ante la consulta de un periodista, sin rodeos. Y fue más allá al referirse a la ofensiva judicial: “Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, están castigando a la institución a causa de estas cuestiones”.

Para el titular de la Fed, el punto central no es solo la autonomía formal, sino la capacidad de actuar sin interferencias: “En realidad, no se trata tanto de la independencia en sí, sino de la capacidad de llevar a cabo la política monetaria sin consideraciones de índole política. De eso es de lo que estamos hablando”.

ESCALADA DE TENSIÓN

La tensión entre ambos no es nueva. Trump viene presionando desde hace meses para que la Fed reduzca agresivamente las tasas, con el argumento de estimular la economía, mientras Powell insiste en priorizar el control de la inflación. Ese choque de visiones escaló cuando el Departamento de Justicia abrió una investigación por un supuesto fraude vinculado a sobrecostos en la renovación de la sede del organismo en Washington. Sin embargo, la causa fue desestimada tras críticas de un juez federal, que señaló la falta de pruebas y sugirió una motivación “impropia” ligada a diferencias políticas.

Aun así, el conflicto sigue latente. La fiscalía no descartó reactivar cargos si surgen nuevas evidencias, lo que mantiene la presión sobre Powell en un momento clave.

SE VA, PERO SIGUE

En este contexto, el economista confirmó que dejará la presidencia el 15 de mayo, pero tomó una decisión inusual: permanecerá como miembro de la junta de gobernadores “por un período de tiempo indeterminado”, al menos hasta que la investigación “concluya de manera definitiva y transparente”. La medida busca sostener la estabilidad institucional y enviar una señal de continuidad frente a los intentos de injerencia política.

Powell también se refirió a su posible sucesor, Kevin Warsh, de quien destacó que “posee las capacidades y habilidades” necesarias para construir consensos dentro del organismo, una tarea compleja en un directorio cada vez más dividido.

En paralelo, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia entre 3,5% y 3.75% por tercera reunión consecutiva.