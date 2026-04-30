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Wall Street cierra mixto y el petróleo no para de subir

Wall Street cierra mixto y el petróleo no para de subir

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30 de Abril de 2026 | 03:45
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Wall Street cerró ayer con resultados mixtos en una jornada atravesada por la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,57 % y finalizó en 48.861 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió un leve 0,04 %, hasta 7.135 unidades. En contraste, el Nasdaq Composite logró avanzar un 0,04 %, cerrando en 24.673 puntos.

La decisión del banco central no estuvo exenta de tensiones internas: la reunión dejó el mayor número de disensos desde 1992, con cuatro miembros del Comité Federal de Mercado Abierto en desacuerdo con parte de la resolución. En su conferencia, Jerome Powell reconoció que el debate fue “vigoroso” y subrayó la necesidad de que la orientación futura sea clara y sostenible para evitar incertidumbre en los mercados.

En paralelo, el foco político también sumó ruido: el Senado avanzó con la candidatura de Kevin Warsh para liderar la Fed, en un contexto de creciente expectativa por el rumbo de la política monetaria. Un capítulo clave de la jornada estuvo en el mercado energético. El Brent superó los 118 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate trepó un 6,95 %, hasta los 106,8 dólares.

La escalada respondió a la tensión en Medio Oriente y a la falta de avances en las negociaciones entre Washington e Irán, que incluso amenazó con acciones militares en el estratégico estrecho de Ormuz.

En el plano corporativo, se destacaron las fuertes subas en empresas tecnológicas y de semiconductores, en una rueda que dejó a los inversores atentos a los próximos balances de gigantes del sector.

 

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