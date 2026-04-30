Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
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Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición
De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”
La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense
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Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado
El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos
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En una emotiva parada en Nueva York, el rey Carlos III y la reina Camilla visitaron el Monumento del 11-S para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de 2001. Acompañados por el exalcalde Michael Bloomberg, recorrieron el memorial en silencio hasta uno de los parapetos con los nombres de los fallecidos, donde el monarca depositó una ofrenda floral y ambos inclinaron la cabeza en señal de respeto. Luego, dialogaron con familiares y socorristas en un gesto cercano, en una visita marcada por la solemnidad y la seguridad. Los monarcas tienen previsto hacer paradas en Virginia antes de concluir su visita a EE UU de regreso en la Casa Blanca hoy, con una despedida formal de Trump. Luego, Carlos viajará solo a Bermudas en su primera visita como rey a un territorio británico de ultramar.
POR MES*
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