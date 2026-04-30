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Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S

Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S
30 de Abril de 2026 | 03:49
Edición impresa

En una emotiva parada en Nueva York, el rey Carlos III y la reina Camilla visitaron el Monumento del 11-S para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de 2001. Acompañados por el exalcalde Michael Bloomberg, recorrieron el memorial en silencio hasta uno de los parapetos con los nombres de los fallecidos, donde el monarca depositó una ofrenda floral y ambos inclinaron la cabeza en señal de respeto. Luego, dialogaron con familiares y socorristas en un gesto cercano, en una visita marcada por la solemnidad y la seguridad. Los monarcas tienen previsto hacer paradas en Virginia antes de concluir su visita a EE UU de regreso en la Casa Blanca hoy, con una despedida formal de Trump. Luego, Carlos viajará solo a Bermudas en su primera visita como rey a un territorio británico de ultramar.

 

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