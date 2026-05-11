Retoman las operaciones programadas en hospitales

Con el pago del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a los anestesiólogos de lo facturado en enero de este año y el 50 por ciento que restaba de diciembre pasado, comenzarán a normalizarse paulatinamente las operaciones programadas en los hospitales públicos de la Región.

Según informó la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), atento a los pagos recibidos, “los coordinadores de los Servicios de Anestesiologia de los Hospitales Convenidos han informado que a partir del lunes (por hoy) y de forma paulatina los profesionales anestesiólogos retomaran la actividad programada asistencial”.

Resta, según autoridades de la SPA, el pago del 30 por ciento de lo adeudado por la cartera sanitaria, cuyo pago está previsto para mañana.

Cabe indicar que hasta la semana pasada los anestesiólogos de la Región reclamaban deudas del ministerio de salud por lo que hubo operaciones programadas que fueron suspendidas.