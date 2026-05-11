“Ya no se reirán más”: Trump cargó duro contra Irán

Un cartel publicitario que representa el paso de Ormuz con un texto en persa: “Siempre en manos de Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer una nueva y dura advertencia contra Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y de las frágiles negociaciones para intentar poner fin a la guerra que sacude a la región desde fines de febrero.

A través de un extenso mensaje publicado en Truth Social, el mandatario acusó al régimen iraní de “tomarle el pelo” a Washington durante casi medio siglo y aseguró que “ya no se reirán más de Estados Unidos”.

“Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años”, escribió Trump en uno de los tramos más agresivos de su publicación. El republicano apuntó especialmente contra el ex presidente Barack Obama, a quien responsabilizó por el acuerdo nuclear firmado con Teherán durante su administración.

Según Trump, el gobierno demócrata entregó a Irán “cientos de miles de millones de dólares” y hasta “1.700 millones en efectivo”, enviados “en aviones, valijas y bolsos”.

MUNICIÓN PESADA

El mandatario sostuvo además que las autoridades iraníes “no podían creer su suerte” frente a esas concesiones y acusó a Teherán de financiar ataques contra estadounidenses durante años. También afirmó que el régimen reprimió violentamente protestas internas y aseguró que “mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, aunque no aportó pruebas sobre esa cifra.

El mensaje fue difundido en un momento especialmente delicado. Más de un mes después del alto el fuego parcial anunciado el 8 de abril, todavía no hay avances concretos para lograr una paz duradera en Medio Oriente. La guerra, iniciada tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ya dejó miles de muertos, sobre todo en territorio iraní y en Líbano, además de provocar una fuerte sacudida económica global por la crisis energética y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz.

Mientras Trump endurecía el tono, Teherán confirmó que envió a Washington una respuesta formal a la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto. La agencia estatal IRNA informó que la contestación fue entregada mediante mediadores paquistaníes y que el objetivo central iraní es “poner fin permanente a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo Pérsico y en el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump rechazó rápidamente la propuesta iraní y la calificó como “¡totalmente inaceptable!”, sin ofrecer detalles adicionales.

El mandatario insistió en que su gobierno seguirá presionando para lograr nuevas concesiones de Teherán y adelantó que abordará el tema con el presidente chino Xi Jinping durante su visita a Beijing esta semana.

Desde Washington, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que la Casa Blanca todavía le está dando a la diplomacia “todas las oportunidades posibles antes de volver a las hostilidades”.

Pero al mismo tiempo, Trump advirtió en una entrevista televisiva que solo necesitaría “dos semanas” para atacar “todos los objetivos restantes” en Irán y afirmó que la república islámica ya está “militarmente derrotada”.

Del lado iraní, las señales fueron igualmente desafiantes. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Ebrahim Rezaei, advirtió que la “moderación” iraní llegó a su fin y lanzó una amenaza directa contra las fuerzas estadounidenses en la región.

“Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta fuerte y decisiva contra buques y bases estadounidenses”, escribió en la red X.

La televisión estatal iraní también informó que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, mantuvo una reunión con el jefe militar Ali Abdollahi y emitió “nuevas y decisivas directrices” para continuar las operaciones militares. Paralelamente, los Guardianes de la Revolución amenazaron con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente si vuelven a ser atacados sus petroleros.

En ese clima explosivo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dejó claro que tampoco considera terminada la guerra. “Todavía queda uranio enriquecido que debe ser retirado de Irán”, sostuvo, y reclamó además el desmantelamiento de instalaciones nucleares iraníes.

Con ataques sobre embarcaciones en el Golfo, advertencias cruzadas y negociaciones estancadas, la región sigue atrapada entre la amenaza de una escalada mayor y una diplomacia que, por ahora, parece cada vez más frágil.