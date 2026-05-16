Wall Street cerró la semana a la baja

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La Bolsa de Nueva York cerró con importantes caídas en sus principales indicadores, en una jornada marcada por la presión sobre las acciones tecnológicas y el fuerte incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El índice Dow Jones retrocedió 1,07%, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió 1,54%. En tanto, el S&P 500 cayó 1,24%.
Analistas del mercado atribuyeron el retroceso principalmente al encarecimiento de la deuda pública estadounidense, un factor que suele impactar especialmente sobre las empresas tecnológicas y de crecimiento.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años subió hasta el 4,60%, frente al 4,48% registrado en la jornada anterior, alcanzando así su nivel más alto en casi un año. “El mercado está realmente afectado por la suba de los rendimientos de la deuda”, explicó Angelo Kourkafas, analista de la firma Edward Jones.
El aumento en el costo de la deuda coincidió además con una nueva suba del petróleo, en medio de la incertidumbre internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Los inversores también siguieron de cerca las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró haber recibido señales positivas del mandatario chino Xi Jinping respecto de una posible reapertura del estrecho de Ormuz y compromisos vinculados a Irán.
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Sin embargo, desde China no hubo confirmación oficial sobre esos dichos, lo que mantuvo la cautela en los mercados.
Según José Torres, de Interactive Brokers, los operadores financieros continúan preocupados porque “no se vislumbra ningún rayo de esperanza en el horizonte geopolítico”.
Hasta ahora, Wall Street había logrado sostenerse pese al conflicto iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, pero el avance de los rendimientos de los bonos terminó impactando de lleno en el ánimo inversor.
El sector tecnológico, que había liderado las subas en las últimas ruedas, fue uno de los más golpeados de la jornada.
Las empresas vinculadas a semiconductores registraron fuertes pérdidas. Nvidia, la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo, cayó 4,42%. Intel perdió 6,18%, AMD retrocedió 5,69% y Micron bajó 6,62%.
También sufrió una fuerte corrección Cerebras, una startup del sector de chips que venía de protagonizar un debut explosivo en Wall Street. Tras dispararse 68% en su primera rueda, este viernes cayó 10,08%.
Pese al retroceso, analistas consideran que la baja responde principalmente a una toma de ganancias luego del fuerte rally tecnológico de las últimas semanas, más que a un deterioro estructural del sector.
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