Estados Unidos le advirtió a Argentina por el avance de China en Sudamérica

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La administración de Trump expresó su preocupación por la creciente influencia del gigante asiático en esta región
Santiago Caputo volvió a Washington en un contexto político muy distinto al de fines de 2023, cuando acompañó a Javier Milei en su primera visita a Estados Unidos tras ganar las elecciones presidenciales. En aquel momento, la relación con Donald Trump y el alineamiento con la principal potencia occidental aparecían como uno de los pilares de la futura política exterior libertaria.
Ahora, el asesor presidencial desembarcó nuevamente en la capital estadounidense invitado para mantener reuniones de alto nivel en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado, en medio de un escenario atravesado por tensiones internas dentro del Gobierno y por la creciente disputa geopolítica entre Washington y Beijing.
La visita fue impulsada especialmente por Reed D. Rubinstein, consejero legal del secretario de Estado Marco Rubio y hombre de peso dentro del esquema republicano, con fuerte atención sobre América Latina y los movimientos políticos y económicos de la región.
Según trascendió de los encuentros, uno de los ejes centrales de las conversaciones fue la preocupación de la administración Trump por el avance de China en Sudamérica y particularmente en la Argentina.
En Washington consideran estratégico el posicionamiento del gobierno de Milei frente a Beijing y buscan consolidar una alianza política y económica con la Argentina para limitar la expansión china en sectores considerados sensibles, como infraestructura crítica, telecomunicaciones, minerales y energía.
Fuentes cercanas a la delegación argentina señalaron que gran parte de la agenda giró en torno a posibles inversiones estadounidenses en áreas estratégicas y al interés de empresas norteamericanas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Paradójicamente, mientras Caputo mantenía reuniones en Estados Unidos, Donald Trump aparecía compartiendo actividades diplomáticas con el presidente chino Xi Jinping en Beijing, en el marco de la compleja relación bilateral entre ambas potencias.
Durante su estadía, Caputo se reunió con Michel Jensen, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y con Brian Mast, titular del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
También mantuvo encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, donde el foco estuvo puesto en la estabilidad política del Gobierno argentino y en la continuidad del proyecto libertario.
En ese marco, desde el trumpismo dejaron en claro que consideran importante que Milei logre sostenerse políticamente y consiga la reelección el próximo año, al entender que representa un freno a un eventual regreso del kirchnerismo al poder.
Además de los temas geopolíticos y económicos, en los encuentros surgieron preguntas sobre las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y el funcionamiento del círculo más cercano al Presidente.
La figura de Manuel Adorni apareció mencionada en distintas conversaciones, en medio de rumores y cuestionamientos que circulan alrededor de sus gastos, propiedades y viajes.
Sin embargo, cerca de Santiago Caputo minimizaron la relevancia de esos planteos y remarcaron que el eje principal de la visita estuvo vinculado a fortalecer la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.
Las reuniones contaron además con la participación del embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, quien también participó de actividades oficiales en el Departamento de Estado.
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