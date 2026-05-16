EE UU evalúa acusar formalmente a Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos se prepara para avanzar con una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, en una decisión que podría profundizar al máximo las tensiones diplomáticas con La Habana. El Departamento de Justicia analiza imputarlo por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aviones civiles ocurrido en 1996, un episodio que marcó uno de los momentos más críticos en la relación entre ambos países.

De acuerdo con las fuentes citadas por la agencia estadounidense, la acusación se vincula con el ataque contra cuatro aeronaves operadas por la organización Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos radicado en Miami. En aquel momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba.

Las fuentes consultadas hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de una investigación en curso. Hasta el momento, el gobierno cubano no respondió oficialmente sobre la posibilidad de que Washington avance judicialmente contra el exmandatario.

El episodio investigado ocurrió el 26 de febrero de 1996, cuando aviones MiG-29 de fabricación rusa lanzaron misiles contra dos aeronaves civiles Cessna que, según una investigación internacional, se encontraban fuera del espacio aéreo cubano.

Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización que realizaba sobrevuelos sobre Cuba para lanzar panfletos contra el régimen castrista y asistir a balseros que intentaban escapar de la isla.

El ataque provocó la muerte de cuatro personas y generó un fuerte impacto político en Estados Unidos. Poco después, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo económico impuesto sobre Cuba desde 1962 y limitó cualquier intento futuro de acercamiento diplomático.

Trump vuelve a poner el foco sobre Cuba

La posible acusación aparece en un contexto de creciente presión del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano. Tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado, Washington reforzó sus medidas contra los aliados regionales de Caracas, especialmente Cuba.

Entre otras decisiones, Estados Unidos avanzó sobre los envíos de combustible hacia la isla, situación que agravó la crisis energética cubana y provocó apagones masivos, además de profundizar los problemas económicos y alimentarios.

Sin embargo, la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán desplazó temporalmente el foco sobre Cuba. Ahora, con la atención internacional nuevamente puesta en América Latina, resurgen las especulaciones sobre una ofensiva política más agresiva de Washington contra La Habana.

Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump evitó confirmar la acusación, aunque dejó una frase sugestiva: “Tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”.

El rol de Raúl Castro

Raúl Castro, de 94 años, gobernó Cuba entre 2011 y 2019 tras suceder a su hermano Fidel Castro. Luego cedió la presidencia a Miguel Díaz-Canel, aunque distintos analistas sostienen que todavía conserva una importante influencia dentro del aparato político y militar cubano.

Esa presencia continúa reflejándose en el peso político de su entorno familiar, especialmente de su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien mantuvo contactos reservados con funcionarios estadounidenses en los últimos años.

Incluso en las últimas horas trascendió que el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvo reuniones en La Habana con dirigentes cubanos, incluido el nieto del exmandatario.

Especialistas en política internacional consideran que una acusación contra Raúl Castro podría tener fuerte impacto simbólico y electoral en el sur de Florida, donde reside gran parte del exilio cubano, aunque ven poco probable una intervención militar directa en la isla.

Richard Feinberg, profesor emérito especializado en América Latina de la Universidad de California en San Diego, sostuvo que Cuba presenta un escenario mucho más complejo que Venezuela.

“No hay una línea clara de sucesión y es difícil imaginar un cambio de régimen sin soldados estadounidenses sobre el terreno”, advirtió el académico.

La eventual acusación formal aún debe ser aprobada por un gran jurado federal, pero el solo hecho de que Washington evalúe avanzar judicialmente contra uno de los principales líderes históricos de la Revolución Cubana ya anticipa un nuevo capítulo de tensión entre ambos países.