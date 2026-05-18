Efecto Scaloneta: el Mundial 2026 impulsa la venta de televisores en La Plata

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Entre las promociones del Hot Sale y la Copa del Mundo los comerciantes aprovechan para aumentar sus ventas
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Falta un poco más de 20 días para que empiece el mundial y si hay un lugar en el que ya se vibra al ritmo de la Copa del Mundo es en la casa de electrodomésticos a la que los compradores llegar en búsqueda del televisor ideal.
La clásica costumbre tiene dos caras: están quienes quieren ver los partidos de la Selección en una pantalla más grande y quienes aprovechan las promociones especiales que aparecen cada cuatro años.
“Acá el clima es bien mundialista y la verdad es que a la gente le gusta. Pasan, miran y se asombran”, expresó Jimena Velasco, encargada de Casa Silvia.
Según contó, en los últimos días crecieron las ventas de televisores. “Se nota que la gente cambia el tele para el Mundial, eso es real, se ve”, afirmó la comerciante.
En cuanto a los precios, un Smart TV de 32 pulgadas puede encontrarse a $228.750; uno de 43 pulgadas, a $437.669; y uno de 55 pulgadas, a $739.500. Todos con valores promocionales y descuentos vigentes.
A este fenómeno se suman las ofertas especiales de mayo: en la última semana se desarrolló el Hot Sale, seguido por el Hot Week, jornadas en las que los comercios adheridos ofrecen rebajas y facilidades de pago.
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En ese sentido, Velasco aseguró que durante el Hot Sale aplicaron promociones tanto en la tienda online como en el local físico. “La gente puede comprar exactamente lo mismo desde su casa que acá”, señaló. Sin embargo, según su experiencia, este tipo de eventos suele afectar al comercio presencial: “Muchas veces la gente cree que la promo es solo por internet”, explicó.
“En nuestro caso se vende más físicamente porque nacimos desde el local y después nos transformamos a lo digital, pero sigue teniendo más incidencia la tienda física”, opinó, por su parte, Luis Capdeville, encargado de Center Hogar.
“Generalmente participamos en el Hot Sale, pero este año decidimos no hacerlo porque el año pasado no nos generó un valor agregado. Entonces hicimos nuestras propias promociones”, agregó.
En su caso, hace unos diez años que abrieron la tienda virtual. “Según nuestras evaluaciones, muchas personas consultan primero en la página y después vienen al local con una idea más clara del producto que necesitan. No tenemos tantas ventas por el canal digital, pero sí mucha gente que ya averiguó y luego compra acá”, evaluó.
Para Capdeville, ambos formatos se complementan: “No es que uno reemplace al otro. Los dos canales son válidos y hay que sostenerlos; quien se queda solo con lo físico está perdiendo una oportunidad de venta”.
roberto acosta / el dia
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