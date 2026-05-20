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DERROTA PARA EL CALAMAR

Platense perdió y dejó pasar la chance de clasificarse

X (@caplatense)

Por Redacción

Por la anteúltima fecha del grupo E, el Calamar cayó 2-1 ante Independiente Santa Fe y no pudo sellar su clasificación a los octavos de la Copa Libertadores, los goles de los bogotanos fueron de Scarpeta y Hugo Rodallega, mientras que Augusto Lotti acortó distancias para el conjunto argentino. El equipo de Saavedra, sufrió su segunda derrota, tras lo que fue su debut con caída por 2-0 ante Corinthians y ahora deberá definir su suerte la próxima semana, cuando visite al puntero del grupo Corinthians en San Pablo el miércoles 27 a las 21:30 hs.

De ganarle o empatar frente al Timao, no dependerá de ningún otro resultado y se clasificará automáticamente, mientras que si pierde deberá aguardar que los colombianos no le ganen a Peñarol cuando jueguen en Uruguay.

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