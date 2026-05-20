Rusia realiza gigantescas maniobras nucleares

Rusia inició ayer unas gigantescas maniobras militares nucleares en medio de una nueva escalada de la guerra con Ucrania y del aumento de los ataques con drones sobre territorio ruso. El operativo, que se extenderá durante tres días, incluye simulacros con misiles balísticos y de crucero capaces de transportar ojivas nucleares.

Según el Ministerio de Defensa ruso, participan unos 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves, 73 buques y 13 submarinos, entre ellos ocho equipados con misiles nucleares intercontinentales.

Los ejercicios también contemplan operaciones conjuntas con Bielorrusia, aliado estratégico de Moscú que alberga armamento nuclear ruso.

El Kremlin explicó que las maniobras buscan poner a prueba la “preparación de las fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”. El despliegue coincide con una ofensiva ucraniana cada vez más intensa mediante drones, incluso cerca de Moscú.

En paralelo, el presidente Vladímir Putin viajó a China mientras continúa endureciendo su discurso nuclear frente a Occidente.