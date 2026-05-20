Groenlandia responde a EE UU: “No está en venta”

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró ante funcionarios de Estados Unidos que la isla “no está en venta” y que el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro “no es negociable”.

La declaración llegó tras una reunión en Nuuk con el enviado especial estadounidense para Groenlandia, Jeff Landry, y el embajador en Dinamarca, Kenneth A. Howery.

Según Nielsen, el encuentro se desarrolló en un tono “respetuoso y positivo”, aunque dejó en claro la postura del gobierno local frente al creciente interés internacional por el territorio ártico.

“Hemos repetido que el pueblo groenlandés no está en venta”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El canciller groenlandés, Mute B. Egede, reforzó el mensaje y aseguró: “No vamos a vender Groenlandia. Vamos a ser dueños de Groenlandia para siempre”. Además, pidió mantener una relación de cooperación basada en el respeto mutuo.

La visita de la delegación estadounidense coincide con la conferencia empresarial Futura Groenlandia y con la próxima inauguración de un nuevo consulado de Estados Unidos en Nuuk.

La isla volvió a quedar en el centro de la atención internacional por su ubicación estratégica y sus recursos naturales en el Ártico.