Parada local del Tropitour: Karol G cantará en el Monumental

Karol G llega a Argentina para presentarse, por primera vez, en River: la artista colombiana, que pasó hace dos años por el país para cantar en Vélez, se presentará el 5 de febrero de 2027 en el Estadio MOnumental con “Viajando por el mundo Tropitour”, su nueva gira mundial.

La venta de entradas para la visita de la artista con más de 117 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, ganadora del Grammy a mejor álbum urbano, comenzará hoy a mediodía para clientes Mastercard BNA, mientras que la venta general comenzará mañana a mediodía. Todo, a través de All Access.

Karol G viene de hacer historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, con un espectáculo que trascendió el escenario y se convirtió en un momento cultural de impacto global.

Aclamada como una poderosa celebración de la cultura y la identidad latina, su presentación marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el alcance de la música latina a nivel mundial.

En ese contexto, la artista anuncia su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, su tour más ambicioso hasta la fecha, que pasó de 39 a 63 shows confirmados en estadios, con nuevas fechas agregadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, San Francisco, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile. En varios mercados, las noches adicionales se agotaron en tiempo récord.

Llegará a estos países después del enorme éxito de Mañana Será Bonito Tour, que superó los 2.3 millones de entradas vendidas en 62 fechas y recaudó más de 300 millones de dólares. Aquella gira tuvo un cierre memorable con cuatro noches consecutivas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, confirmando la magnitud de su fenómeno a nivel internacional.

Con “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la artista lleva su universo creativo a una nueva dimensión. La gira acompaña el espíritu de “Tropicoqueta”, su álbum de 2025, que debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su cuarto álbum consecutivo en alcanzar esa posición. El disco, además, registró la mayor semana de reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino de una artista femenina.