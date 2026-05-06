Ormuz bajo presión y la tregua otra vez en riesgo

El intento de Estados Unidos por reabrir el estratégico estrecho de Ormuz volvió a tensar la relación con Irán y pone en riesgo el frágil cese el fuego vigente. Aunque la tregua se mantiene, los recientes movimientos militares y advertencias cruzadas elevan el temor a una nueva escalada.

Washington lanzó el denominado “Proyecto Libertad”, con el objetivo de restablecer el tránsito marítimo en una vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. En ese marco, dos buques con bandera estadounidense lograron atravesar el paso, en una operación que incluyó enfrentamientos con fuerzas iraníes, según el Pentágono.

Desde Teherán, la reacción fue inmediata. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de socavar la seguridad regional y advirtió que su país aún no ha respondido plenamente. “Se está configurando una nueva ecuación”, alertó, dejando abierta la posibilidad de represalias.

La tensión crece en paralelo a denuncias de nuevos ataques con misiles y drones en Emiratos Árabes Unidos, lo que agrava el escenario.

Mientras tanto, navieras y mercados siguen con cautela la evolución del conflicto, conscientes de que cualquier interrupción en Ormuz impacta de lleno en la economía global.

Con intereses energéticos y geopolíticos en juego, la reapertura del estrecho aparece como una jugada de alto riesgo que podría definir el rumbo del conflicto en las próximas semanas.