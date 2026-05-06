Wall Street marca récords tras la caída del petróleo

La bolsa de Wall Street cerró ayer con fuertes subas y nuevos máximos históricos, impulsada por la caída del precio del petróleo y una sólida temporada de resultados empresariales.

El índice S&P 500 avanzó un 0,81% hasta los 7.259,22 puntos, mientras que el Nasdaq trepó un 1,03% y alcanzó los 25.326,13 puntos, ambos en niveles récord. También el Dow Jones Industrial Average registró ganancias, con una suba del 0,73%.

El impulso llegó tras una baja cercana al 4% en el precio del crudo, en un contexto de menor tensión geopolítica. Los inversores reaccionaron con optimismo luego de que se confirmara el paso de buques comerciales por el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte de energía a nivel global.

Analistas destacaron que el mercado interpreta señales de distensión entre Estados Unidos e Irán, lo que contribuyó a aliviar temores sobre el suministro energético. A esto se sumó el buen desempeño de las empresas, que durante semanas sostuvieron el ánimo inversor.

En el plano corporativo, algunas acciones se movieron con fuerza: Shopify cayó más de un 15%, mientras Pinterest subió cerca del 7%.