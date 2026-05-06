Trump no se calma y redobla sus ataques contra el Papa por Irán

Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista
El vapeo, una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
“Ganamos otra vez”: la condena quedó firme y Darthés pasará los próximos años en prisión
Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región
Gastos y deudas por más de US$ 800.000, en la mira de la Justicia
Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
Crisis en los hospitales de la UBA: condicionan la atención sanitaria
El financista ligado a Tapia no declaró y citan a exdirectivos del fútbol
Violencia en el Concejo de Villa Gesell tras el rechazo al presupuesto
Realizarán simulacro de emergencia en la estación YPF de 7 y 32
Música por la paz en la Catedral, a cargo de un artista armenio
Sigue el cicloturismo en la Región con recorridas adaptadas por el frío
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cruce entre Donald Trump y el papa León XIV sumó un nuevo capítulo de alta tensión. A días de un encuentro clave en el Vaticano, el exmandatario estadounidense volvió a la carga con duras acusaciones: “Está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente. No le importa en absoluto que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó en una entrevista televisiva, en otro ataque directo e inusual hacia el líder de la Iglesia.
Las declaraciones llegan en la antesala de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a la Santa Sede, donde será recibido en un intento por recomponer el vínculo bilateral.
Desde Washington, el embajador ante el Vaticano, Brian Burch, anticipó que se buscará una “conversación franca” para limar asperezas. “Las naciones tienen diferencias, y una forma de superarlas es mediante el diálogo auténtico”, sostuvo.
Del lado vaticano, la respuesta se mantuvo en un tono más moderado. El cardenal Pietro Parolin evitó escalar la polémica y recordó que el Papa ya fijó su postura: predicar la paz, aun cuando genere desacuerdos. “Está cumpliendo con su deber”, subrayó, al tiempo que dejó entrever que no habrá nuevas réplicas oficiales.
El enfrentamiento no es nuevo. Semanas atrás, Trump había calificado al pontífice de “débil” y “pésimo en política exterior”, e incluso afirmó: “No soy un gran fan suyo”. El Papa respondió sin confrontar: “No me da miedo” y “no quiero abrir un debate”, al reivindicar su rol espiritual y su mensaje centrado en el Evangelio y la paz.
El trasfondo de la disputa incluye diferencias profundas sobre temas sensibles como la política migratoria de Estados Unidos y la postura frente a Irán. Trump insiste en una línea dura y en la necesidad de impedir que Teherán acceda a armas nucleares, mientras que León XIV ha advertido contra la escalada bélica y el uso de la religión como justificación de conflictos.
LE PUEDE INTERESAR
Ormuz bajo presión y la tregua otra vez en riesgo
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street marca récords tras la caída del petróleo
Las reacciones no tardaron en llegar. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuestionó los ataques, mientras que el vicepremier Matteo Salvini sostuvo que “al Papa no se lo discute, se lo escucha”. En paralelo, voces dentro y fuera de Estados Unidos manifestaron preocupación por el tono del enfrentamiento.
Lejos de apaciguarse, la disputa parece profundizar una grieta que va más allá de lo personal. De un lado, un liderazgo religioso que insiste en el diálogo y la paz; del otro, una visión política marcada por la confrontación. En ese cruce, la relación entre Washington y el Vaticano atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí