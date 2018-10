Sol Pérez estalló: “Mi cuerpo es parte de mí, no me puedo cortar el cul...”

| Publicado en Edición Impresa

Sol Pérez le dio ayer un móvil a “Los Ángeles de la Mañana” donde el tema principal fue su reciente cruce con Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, quienes, mofándose de los atributos físicos de la ex chica del clima, aseguraron que la blonda se dedicaba a ser un “culo”. La joven, actual participante del “Bailando por un Sueño”, no dudó en contestarle a los periodistas, a quienes acusó de “ignorantes”, y ayer, hablando sobre este tema en el programa conducido por Ángel de Brito, se molestó con las panelistas y abandonó furiosa la entrevista.

“Yo también trabajé exponiendo mi cuerpo. Y hay que bancarse esa sobreexposición que uno hace y que uno propone. A mi me encanta tu físico, andá desnuda por la calle. Pero estás focalizando en eso”, le dijo Iliana Calabró, flamante incorporación del envío matutino de El Trece, pero Sol Pérez no se lo tomó bien y de entrada manifestó su disgusto.

“¿Entonces la que sale con shortcito tiene que bancarse los gritos en la calle? Yo me puedo mostrar como quiera y no por eso la gente tiene que decir algo que me insulte o me falte el respeto”, espetó Pérez. “Mi cuerpo es parte de mí, yo no me puedo cortar el culo. Yo me voy a mostrar como quiera, y no por eso la gente me puede hablar del culo, tocarme, abusarme o faltarme el respeto. Mi profesión no es un culo”, agregó.

Calabró quiso aclarar su postura aunque la embarró: “Si vos querés que te reconozcan o vean tu trabajo como periodista, no lleves el foco de atención a tu cuerpo”. Y la respuesta no tardó en llegar: “¡Eso quedó en la prehistoria! Una foto no te determina. ¡Es un horror! Y es horrible el mensaje”.

Después de varios gritos, Sol se hartó, se sacó los auriculares y se fue del móvil pero antes manifestó su bronca: “La próxima vez que me sienta denigrada como mujer me tengo que callar, porque calladitas somos más lindas. Chau”.