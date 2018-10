Citan a indagatoria a Pablo Moyano por presunta defraudación en Independiente

“Es una acusación ridícula” dijo el líder gremial al conocer la decisión del fiscal y cuestionó al Gobierno. No corre riesgo de ser detenido

| Publicado en Edición Impresa

El fiscal Sebastián Scalera citó al sindicalista camionero Pablo Moyano a prestar declaración indagatoria, en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita y defraudación al club Independiente, del cual es vicepresidente,

Al conocer el pedido del fiscal, el dirigente gremial uy de Independiente reaccionó en forma indignada y calificó la decisión como un “disparate”, por lo que cuestionó tanto al Gobierno, por impulsar el accionar del fiscal como contra Elisa Carrió, a la cual el fiscal respondería, según los dichos del camionero. Moyano deberá declarar en calidad de imputado el próximo jueves a las 8.30 en los Tribunales de Lomas de Zamora, bajo acusación de ser el jefe de la presunta asociación ilícita contra el club de Avellaneda.

Semanas atrás, el fiscal había solicitado la prisión preventiva de Pablo Moyano, pero el juez de Garantías que tenía que resolver el pedido, Luis Carzoglio, lo rechazó, por lo cual el dirigente gremial no corre riesgo de ser detenido tras la indagatoria..

Como sea, Moyano está obligado a presentarse, aunque no es necesaria la presencia del juez, que casualmente ese día vuelve de su licencia.

Además de Moyano, también fueron citados a indagatoria el barrabrava Roberto Petrov, conocido como “El Polaco”, que aparece en fotografías junto a integrantes de la familia del líder camionero, porque oficiaba de guardaespaldas.

En tanto, el martes deberán hacerlo Héctor Maldonado, dirigente de Independiente y Camioneros, y Noray Nakis, ex vicepresidente del club, que está en prisión junto con el ex líder de la barrabrava, Pablo “Bebote” Álvarez.

Horas después de conocer la decisión del fiscal, Pablo Moyano consideró que la “acusación es ridícula” y vinculó al funcionario judicial con el Gobierno, sobre todo con Elisa Carrió y Patricia Bullrich.

“La acusación de los delincuentes que están en la cárcel es ridícula”

“Yo no he recaudado dinero, como se me acusa, de la venta de choripanes, de los trapitos o de la venta de entradas. La acusación de los delincuentes que están en la cárcel es ridícula. Y este señor Scalera, que responde a la señora Carrió, tomó la decisión. Pero bueno, el jueves nos veremos cara a cara con el fiscal”, indicó

También el líder sindical dijo que: “El Gobierno nacional está detrás constantemente presionando contra nuestra organización gremial”, desmintió todo tipo de relación” con Bebote Alvarez y aseguró que “Independiente erradicó a los barras” en su gestión.