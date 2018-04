A un mes del Natachagate: cronología de un escándalo de telenovela

A fines de marzo se sentó en la mesa de Mirtha y, desde entonces, no ha dejado de incomodar con sus acusaciones sobre pedofilia. En Twitter la idolatran y la llaman la vengadora revolucionaria

Las novedades del último gran escándalo de Natacha Jaitt, que, como todos saben, tiene que ver con las explosivas acusaciones sobre pedofilia que hizo en el programa de Mirtha Legrand hace ya un mes, vienen por el lado de la fiscal que investiga la causa por abusos en las inferiores de Independiente, María Soledad Garibaldi, quien aseguró que un testigo de identidad reservadas corroboró los dichos que la mediática hizo cuando declaró, esta semana.

Cuando Mirtha, en el mencionado e inolvidable programa, le preguntaba tímidamente si tenía pruebas, Natacha le dijo, con convicción “por supuesto que tengo pruebas”, aunque el machete escrito a mano que la acompañaba en la emisión, y sus gritos desaforados, no le otorgaba quizás la seriedad que ese tipo de declaraciones ameritaba, y por eso la televisión y los principales medios de comunicación se le pusieron en contra… no así Twitter en donde no sólo la idolatran sino donde, además, la proclaman como una revolucionaria.

A un mes del escándalo, repasamos punto por punto los principales episodios de este gran escándalo.

LA EXPLOSIÓN

El sábado 31 de marzo, Natacha se sentó en “La Noche de Mirtha”, sin imaginarse nadie -al parecer Nacho Viale sí sabía todo, según denunció después Jaitt- el infierno que desde su boca se desataría. Con mucha contundencia, la morocha, que se cruzó feo con Mercedes Ninci, no tuvo reparos a la hora de vincular con la red de pedofilia que está siendo investigada por los casos de las inferiores de Independiente, a una gran cantidad de personalidades del mundo de la política, el periodismo y la televisión: Gustavo Vera, Leo Cohen Arazi (detenido), Braian Lanzelotta, Fran Delgado, Liliana Parodi, Juan Cruz Sanz, Fantino, Carlos Pagni, Oscar González Oro y Ernesto Tenembaum. El programa, con el correr de los días, fue blanco de análisis y crítica feroces. El cuestionamiento recayó sobre Mirtha Legrand, quien “la pasó mal” y hasta tuvo que ver dos veces al médico por el estrés que le provocó toda esta situación.

LA FUGA

Cinco días después, el 4 de abril, Natacha se presentó en Comodoro Py, pensando en declarar por la causa que mantiene contra su ex por violencia de género, sin embargo cuando la intentaron interrogar por lo que pasó en el programa de Mirtha, Natacha se escapó con la ayuda de una agente policial que, según contó, la sacó por un callejón que daba a la Villa 31, en donde fue acompañada por dos muchachos sin los cuales, dijo, no hubiera contado el cuento. Tras el episodio, que decantó en la divulgación del número de teléfono de Rial en las redes sociales, la mediática declaró que “casi fui Nisman” y denunció una organización para matarla. Por las dudas, confesó, “no pienso suicidarme”.

LA INFILTRADA

El mismo día de la fuga de la justicia, trascendió que Ana María Polero, de 66 años, la mujer que acompañó a Natacha Jaitt a “La Noche de Mirtha Legrand” y que fue presentada como “coach” y “asesora de moda” por la propia mediática, está vinculada a la Agencia Federal de Inteligencia. El dato fue confirmado por el canal de noticias TN que dio a conocer que Polero trabajó en el organismo. Además detalló que antes de ser despedida había estado bajo las órdenes del ex director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI, Eduardo Miragaya.

LA ARREPENTIDA

A la semana siguiente del polémico programa, y luego de que los principales mencionados le pegaran con un caño, Mirtha se disculpó en vivo, al borde de las lágrimas. Dijo que no tenía idea de todo lo que iba a pasar, que no participó de ninguna operación y que, además, ella no quería invitarla pero que, sumisa, se dejó convencer por su producción. Natacha le contestó: “Tan arrepentida no estaba la señora cuando fui a su cena ni mucho menos angustiada, ya que al final del programa incluso con todos presentes ahí, me preguntó muy divertida: ‘Y, Natacha... ¿era buen amante Latorre?”.

LA DECLARACIÓN POSTA

Después de tanto pedir que la llamaran para declarar en la causa “por los chicos”, y tras haber abierto un mail para que le envíen denuncias, Natacha fue llamada a declarar en Avellaneda el 10 de abril. Dijo que fue a colaborar aunque no trascendió demasiada información al respecto. “Yo voy a colaborar por los chicos abusados, en los que nadie piensa. Entiendan que estoy ayudando a sus hijos”, arremetió.

LA CRIMINAL

Dos días después, el 12 de abril, a primera hora de la mañana, le allanaron la casa a raíz de una investigación por supuesto espionaje ilegal que se abrió tras una autodenuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por los dichos de la mediática en la TV: la morocha deslizó que sabía lo que sabía porque había sido contratada por alguien para espiar al jet-set, y por eso terminó respondiendo ante el juez. Tras el operativo, Jaitt afirmó que se sintió una “criminal” por el operativo que llevaron adelante agentes federales. “Soy la pelotuda del año, fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV”, dijo Jaitt en una improvisada conferencia de prensa a la que salió con la imagen de una virgen y un oficio judicial en la mano.

BOMBITA JAITT

En los días siguientes, la acción sucedió en Twitter. En su perfil de la red social del pajarito, en donde la sigue medio millón de usuarios, la morocha se cruzó varias veces con Jorge Rial e, incluso, también la ligó su hija, More: en esos días, Natacha dijo que el “Intruso” le pagaba a los novios de la hija, futbolistas todos, para que estén con ella. Incluso probó la relación de amistad del último yerno del conductor, Facundo Ambrosioni, con Leo Cohen Arazi, detenido en la causa de las inferiores de Independiente.

LA VENGANZA

El fin de semana del 21 y 22 de abril, se conocieron videos comprometedores de Juan Cruz Sanz que Natacha, aprovechando su popularidad en las redes sociales, retuiteó con picardía, generando una imparable ola de repercusiones. En los videos se ve cómo el periodista, uno de los que ella se encargó de acusar de estar vinculado a la red de pedofilia en la mesa de Mirtha, consume cocaína y se masturba con elementos contundentes. Según Jaitt, estos videos habrían sido encontrados en el celular de Leo Cohen Arazi, y serían “presentaciones” para enviar a menores. Tras la filtración de estos materiales, el periodista pidió una licencia en Telefé en donde es panelista de “Cortá por Lozano”, de donde lo desvincularían.

LA SAÑA CONTRA JCS

Esta semana, Natacha mostró en su cuenta de Twitter el testimonio de “Solcito” que, bajo el usuario @Solcito088, prendió fuego no sólo a Juan Cruz Sanz, a quien dijo haber estado vinculada siendo ella menor y él ya casado y con hijas, sino también al periodista Oscar Gónzalez Oro. La joven contó sobre un encuentro en el departamento del Negro, en el que los dos hombres se “manotearon los bultos” frente a ella que, inmediatamente, pidió un remís para irse del lugar.

LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró este martes que la mediática presentó pruebas al prestar declaración testimonial ante la fiscal María Soledad Garibaldi, quien investiga actos de corrupción de menores en las juveniles del Rojo.

LA CORROBORACIÓN

“Recibimos una testimonial bajo reserva de identidad que corrobora uno de los datos que brindó Jaitt a base de los chats”, manifestó el jueves la fiscal en una entrevista. Además, informó que la mediática “aportó capturas de pantalla y remitió por mail otras pruebas documentales”.

“Fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV”

Natacha Jaitt