Martín Bossi: “Mi gran desafío es hacer shows a cara lavada”

María Virginia Bruno

En “Bossi Master Show”, uno de los espectáculo más convocantes de la temporada pasada tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, Martín Bossi hace lo que mejor sabe hacer, imitaciones, poniéndose en la piel de otras criaturas, aunque la mayor parte del show la pasa siendo él mismo, con monólogos en clave de comedia con los que busca hacer reír y reflexionar.

La decisión de salirse de su zona de confort, según aseguró el artista en diálogo con EL DÍA, tiene que ver con su exploración en terrenos todavía un tanto fértiles para él, en los que le gustaría comenzar a incursionar con mayor intensidad.

“Mi gran desafío para adelante es hacer shows a cara lavada, allí está el gen del nuevo espectáculo. Con el tiempo habrá más comicidad y menos caracterizaciones, es un proceso”, anticipó Bossi, sobre esta tendencia que comenzó a sumar en este proyecto y que guiará sus propuestas en un futuro no tan lejano.

De todos modos, para no defraudar al público que lo sigue desde sus inicios, el artista lo agasaja con una batería de imitaciones -que abren y cierran el show que dirige Manuel Wirtz y Emilio Tamer-, en el que con la rapidez de la luz se transforma de Elvis Presley a Mick Jagger, de Jim Morrison a Bob Marley, y de Stevie Wonder a Prince, entre muchas otras figuras, secundado por una potente orquesta y un grupo de virtuosas coristas y bailarinas que animan la espera entre caracterización y caracterización.

La pregunta es inevitable pero la curiosidad de saber cómo hace para no morir en el intento de ser tantos siendo uno no entiende de lugares comunes. “Es disociadamente perturbable”, respondió Martín, entre risas, y dijo que “no es recomendable para nadie en su sano juicio”. Según contó, la clave, al menos en él, fue la preparación mental y física que tuvo que alcanzar, y que lo llevó a hacer “un oficio de esto”, acostumbrando “cabeza y cuerpo” al cambio.

El desgaste físico que hace en el escenario es “enorme”, por eso, contó que se somete a una dieta y entrenamiento permanente, para no flaquear, sobre todo, si se tiene en cuenta que, desde que estrenó el show el año pasado en el Teatro Astral, viene realizando un promedio de 5/6 funciones por semana, de un espectáculo que dura casi dos horas, y en los que deja “un kilo y medio” por presentación. “Tengo que estar muy entrenado físicamente para poder salir airoso. Me preparo con un equipo de entrenadores y nutricionista”, comentó el ex profesor de tenis, que, en Mar del Plata, se iba trotando desde el teatro a su departamento al término de cada show.

Según consideró, la fórmula para trascender en su ambiente es “exigirse al máximo”, además de “lograr un vínculo muy fuerte a lo largo del show con la gente”, lo que es, a su criterio, “clave para que las obras se sostengan”.

En esta propuesta, con la que desde esta noche se presentará en el Coliseo Podestá -hoy y mañana, a las 20.30, y el sábado a las 20.30 y 23-, Bossi interactúa muchísimo con el público y lo pone, literalmente a jugar.

“Con el tiempo aprendí que si yo no me divierto, tampoco se divertirá la gente. Si no me río yo, tampoco lo hará el público. Quiero que la gente pase por diferentes momentos a lo largo del show, que salga por momentos del lugar de espectador y tome un rol activo, que pase por diferentes sensaciones”, explicó, sobre esta dinámica que lo lleva a romper la cuarta pared en varias oportunidades.

No todo es risas en “Bossi Master show” porque, también, hay lugar para la reflexión con monólogos en los que el artista, surgido de la troupe de “VideoMatch”, compara el tiempo pasado con el actual a partir de los avances tecnológicos. “Creo que la tecnología nos está robando a todos mucho tiempo de vida. La capacidad de focalización está disminuyendo en los jóvenes. Si bien las redes sociales, los smartphones e internet móvil son herramientas fantásticas, no creo que las estemos usando de la mejor forma. Te diría que la dependencia hoy es desmesurada. Nos está quitando mucho tiempo de vida real”, consideró.

Tiene el espectáculo también un segmento de homenaje a los grandes cómicos argentinos, en el que Bossi vuelve a ponerse en la piel de Alberto Olmedo, uno de sus grandes referentes.

“Creo que todos los argentinos tenemos en nuestros genes rasgos de Olmedo porque es parte de la cultura popular. A medida que me comprometí con él, me refiero a medida que más lo estudié, más lo admiré. Fue un gran comediante por dónde lo miren. Se movió en otros tiempos de humor, con otro contexto y otros consensos pero siempre cumplió con su responsabilidad social: divertir a la gente”, manifestó.

En este segmento, Carna Crivelli le da vida no sólo a Javier Portales sino también a Jorge Porcel, una caracterización “antológica” de su compañero, según definió, y compartió un deseo: “Me encantaría que lo vean, nunca nadie lo hizo así”. En el show, los dos grandes del humor argentino bajan del cielo para cerrar una cuenta pendiente.

Al término de la gira nacional con la que llegará a la Ciudad, que cerrará a fines de mayo en Córdoba, el imitador se meterá de lleno en la grabación de un especial para el Mundial que se emitirá por Fox, canal para el que ya está trabajando además como parte de “El Hogar”, en el que compartirá equipo con Adrián Suar, Nico Vázquez, Natalie Perez, Alfredo Casero y gran elenco. “Es una superproducción, ya grabamos algunos segmentos del programa y me sentí en Hollywood”, reveló el multifacético artista, que, en agosto, volverá con “Bossi Master Show” a la calle Corrientes, para encarar la segunda temporada. “Será un año cargadito pero nadie me quitará lo bailado”, concluyó.

