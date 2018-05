Emilio y Juan Francisco: Pequeños gigantes, orgullo de la Región

Actores infantiles de La Plata y Berisso, respectivamente, son protagonistas de “Natacha”, la película basada en la obra de Luis María Pescetti que se ve en las salas comerciales de todo el país

El carisma de Emilio Vodanovich (11, La Plata) y Juan Francisco Reynaldi (10, Berisso) se siente en el aire del salón al que ingresan, desinhibidos y cancheros, para ser entrevistados por los roles que tienen en “Natacha”, la película que se acaba de estrenar en las salas comerciales de todo el país, basada en los libros del autor y músico infantil Luis María Pescetti.

Dirigida por Eduardo Pinto y Fernanda Ribeiz, la película -que en La Plata se proyecta en Cinema City- es una comedia familiar protagonizada por Julieta Cardinali, Joaquín Berthold, Ana María Picchio y Antonia Brill, quien le da vida a la extrovertida y curiosa Natacha, a quien acompañan su mejor amiga “Paty” y su grupo de cuatro amigos, entre ellos “Rubén” (Emilio) y “Jorge” (Juan Francisco).

La acción del filme gira en torno a una competencia en una feria de ciencias en la que Natacha junto a sus compañeros de una escuela pública va mostrando un mundo en el que predominan los juegos con su nueva mascota, las charlas y cartas entre amigos, y en el que no hay lugar para la tecnología.

“Mi personaje es como el intelectual del grupo, el inteligente”, define a su criatura Emilio, quien cursa el sexto año en la Nueva Escuela Bialik, en donde estudia teatro. Desde el año pasado, cursa también el Ciclo Básico de Bellas Artes, a contraturno, tres veces por semana.

El de Juan Francisco, que cursa el quinto año del Colegio Parroquial, es su contraparte, “el más torpe y gracioso”, según cuenta él mismo. El verano pasado, el pequeño berissense, que estudia teatro desde los cuatro años con Linet Zaragoza y que ahora también toma clases con Gastón Marioni, fue parte del espectáculo “El paseo del terror” que se ofreció en El Bombín.

Los nenes llegaron a esta producción porque sus mamás, Dina y Natalia, se enteraron de la convocatoria a través de la fan page de Pescetti en Facebook, y tuvieron que enviar un video de los chicos interpretando una partecita de algún personaje de los dos primeros libros de la serie literaria. Tiempo después, vía mail, los convocaron para hacer una prueba presencial que sortearon con éxito.

El rodaje de la cinta comenzó en marzo del 2017, y tuvo su presentación oficial en el Festival Internacional de Mar del Plata, el año pasado. La peli se filmó en ocho semanas, en la Ciudad de Buenos Aires, y las dos orgullosas madres aseguran que fue una “experiencia inolvidable” para sus chicos, no sólo por el mensaje de la historia -según explicó su director “busca reflejar un mundo de niños, de ilusiones, de amores y de amistad”- sino porque lograron formar un grupo muy unido con el elenco infantil que incluye a niños de diferentes rincones del país.

“¡Estábamos todo el día hablando! A la mañana por WhatsApp, después íbamos a grabar, y después la seguíamos por WhatsApp. Aunque ahora el grupo quedó re abandonado”, confiesa Juan, aunque Emi agrega que “con la avant premiere nos volvimos a ver y se reactivó”. Los chicos fueron el jueves, junto al resto del elenco, al estreno oficial en el porteño Cine Gaumont, en donde vieron juntos la producción “final” por primera vez.

“¡Me impresionó cómo la habían editado!”, remarca un sorprendido Juan, y Emilio suma que “estaba bastante cambiada”, a la primera versión que les mostraron el año pasado, en una proyección sólo para el elenco y su familia. Después también la habían visto durante una presentación en el marco del ciclo DAC.

LA MÚSICA LES ABRIÓ LAS PUERTAS

Al universo fresco, inocente y sin vicios al que invita Pescetti, los chicos habían ingresado primero por la música, aunque envalentonados por el proyecto no tardaron en devorarse las entregas de la saga literaria que en Latinoamérica vendió más de 1.500.000 copias. Leer, para ellos, no fue una “tortura” porque son dos ávidos lectores, amantes de J.K.Rowling y sus historias de “Harry Potter”.

No sólo fueron parte de la historia actuada sino que, además, también fueron parte de la banda sonora porque, en el estudio del músico, grabaron las canciones que musicalizan la película. Los dos, y sus familias, conocieron al autor infantil, quien invitó a todo el elenco a su casa para celebrar el proyecto.

Para Emilio, lo más lindo de todo el proceso fue “actuar, obviamente”, encantado y “súper cómodo” por la experiencia del rodaje que, a su corta edad, no fue ni será la única (ver De “Natacha”...).

A Juan, en tanto, lo fascinó ver al perrito ser parte de la película, y cómo su entrenador lo llamaba con juguetes para que haga tal o cual escena, y vivió el proceso siempre alegre y predispuesto porque, cuenta, “parecía que estábamos jugando”, rodando “en diferentes lugares cada día”, con escenas aventureras entre monopatines y bancos de escuela. “¡Estuvo re bueno!”, reconoce.

Emilio, que ayer tras la entrevista se iba al cine con toda su familia a ver la peli en La Plata, irá el próximo fin de semana con sus compañeros de escuela a verla otra vez. Juan, por su parte, ya fue “con un montón de chicos del colegio”, y antes había ido con sus familiares. “A todos les encantó y me felicitaron”, comparte, entusiasmado.

“Cuando era chiquito era muy cinéfilo, como ahora, me gustaba ver películas, y disfrazarme. ¡‘Peter Pan’ la habré visto como 1500 veces y siempre desde chico me gustaron los malos!”, cuenta Emi, y asegura que “estaría bueno interpretar a un villano”. A pesar de que no tiene mucho tiempo libre, los viernes, que no tiene contraturno en Bellas Artes, practica acrobacia, una disciplina a la que llegó después de haber hecho natación, que dejó porque le “parecía aburrido”.

Juan se identifica más con los superhéroes, un perfil de personaje que delineó quizás por la pasión que tiene por el animé, un universo que se la pasa dibujando. No le gusta mucho el fútbol aunque si tiene que elegir se decanta por Boca, el flamante campeón. Además de teatro, ha hecho natación, karate, rugby y fútbol. Ahora hace taekwondo y, los fines de semana, tiene otro hobbie: “Soy scout, me encanta”.

“Me hice un Instagram de actor al que subo todas mis cosas”, cuenta Juan (@juanfrancisco_reynaldi_actor). Emilio (@emilio_voda) también usa esa red social porque, dicen en conjunto, “Facebook ya fue”.

Los dos contestan al unísono que “sí” cuando se les consulta si les gustaría seguir actuando, y reconocen que les da un poquito de tristeza culminar esta etapa de “Natacha”. “Ahora nos vamos a separar, pero seguro nos vamos a volver a encontrar”, cierran los dos pequeños gigantes que, por estos días, se han convertido en orgullo de la Región.