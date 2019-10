Más denuncias: Prandi y Brédice a la Justicia contra sus ex por distintos tipos de violencia

| Publicado en Edición Impresa

En el mismo día en que Axel fue denunciado por abuso, y a un día de que Darthés fuera acusado de violación en Nicaragua (ver Sociedad) la farándula entregó dos nuevas denuncias vinculadas a casos de violencia y acoso.

Leticia Brédice se volcó a su cuenta de Instagram para contar que su novio, Federico Parrilla, ejerció violencia de género. La relación entre la actriz y el joven de 30 años data del 2015, cuando ella participó en “Tu cara me suena” y él era uno de los que creaba las máscaras para las caracterizaciones.

Salvo por algunas pocas imágenes que compartieron juntos, el vínculo se mantuvo en el ámbito privado, hasta que ella decidió denunciarlo: “Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche”, fue una de las historias que publicó Brédice.

En una segunda publicación, la actriz continuó manifestándose sobre su novio: “Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá”. Todo por medio de placas, que llamaron bastante la atención de los seguidores. En un último posteo nocturno, Leticia completó su denuncia pública diciendo: “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines”.

Y también denunció a su ex pareja Julieta Prandi. La modelo denunció a Claudio Contardi, de quien se separó en 2018, de “violencia familiar”. Ella misma envió un audio al ciclo “Pamela a la tarde” explicando la situación: la también actriz (este verano hará temporada en Carlos Paz con Paula Chaves y Pedro Alfonso) pretendía mantener la “figura paterna” para sus chicos, pero ahora lo único que desea es protegerlos, luego de los dichos de uno de sus hijos “angustiado por la situación que vive cada vez que va a casa del papá”.