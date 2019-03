Milito sacó del olvido a Rosales, que ahora se ilusiona con seguir

Hace un mes los suplentes de Estudiantes jugaron un amistoso ante ADIP y el lateral no sumó ni un minuto. La llegada del nuevo entrenador le significó un giro de 180 grados

El fútbol siempre da revancha, sino pregúntenle a Mauricio Rosales. El categoría 1992 se encontraba más afuera que adentro del plantel profesional de Estudiantes hasta que la semana pasada asumió Gabriel Milito, quien confió en él desde el primer entrenamiento y lo puso como titular el pasado lunes en el triunfo por 1-0 ante Huracán. En junio se le termina el contrato, pero el panorama le cambió por completo con el nuevo entrenador y se ilusiona con poder renovar.

“Es un regreso soñado. Volver a jugar y triunfar es como volver a debutar acá en el club”, aseguró en diálogo con este medio sobre lo ocurrido en Parque Patricios. La alegría aún le dura a pesar del paso de los días, ya que semanas atrás ni se imaginaba que en este semestre iba a ser titular en algún partido de Estudiantes.

Rosales cumplió 27 años el 10 de marzo pasado, curiosamente el día que se jugó el último clásico platense. Nació en una familia trabajadora del barrio Aeropuerto de nuestra ciudad y desde chico su sueño fue ser futbolista. Llegó a Estudiantes con edad de infantiles y a partir de allí empezó a construir su carrera, en donde nunca le faltó esfuerzo para lograr todas sus metas. En 2013 logró el tan ansiado debut como profesional.

Pero si bien al principio parecía que iba a consolidarse en Primera, con el correr de los torneos fue perdiendo terreno. En agosto del 2016, sin demasiado lugar en el plantel que comandaba por aquel entonces Nelson Vivas, decidió emigrar a préstamo a Atlético Tucumán, en donde jugó 9 encuentros. Al año siguiente renovó su contrato con el Pincha pero fue cedido a Olimpo, en donde las lesiones lo persiguieron y solamente pudo estar en cancha en 6 ocasiones.

En su regreso a Estudiantes las chances fueron nulas. Leandro Benítez no lo tenía en cuenta ni para los amistosos de los suplentes, a tal punto que hace un mes no sumó ni un solo minuto cuando se disputó un encuentro ante ADIP en el Country Club. Ese día la carrera de Rosales tocó fondo, aunque él nunca pensó en bajar los brazos: “En ningún momento me puse a pensar en eso, sino en ponerme bien para tener una oportunidad” .

La llegada de Milito, quien lo conocía de su anterior paso por la institución, le significó un giro de 180 grados. El flamante entrenador lo probó durante un entrenamiento en la semana, después lo incluyó en la lista de concentrados y terminó poniéndole desde el arranque. Como no tenía número asignado, ya que anteriormente estaba fuera de la consideración, le dieron uno de los que estaba libre: el 29.

Al ser consultado por cómo reaccionó a todo lo que sucedió la última semana, contestó: “Lo tomé tranquilo. Estuvimos practicando durante la semana lo que se vio un poco en el campo. He jugado bastante de lateral por la izquierda y eso me favoreció un poco. Ahora a descansar, que terminé cansado al no jugar hace tiempo”.

“A veces toca no tener lugar y depende de cada uno ser constante, no darse por vencido, y tener un mínima esperanza. Me tocó ahora jugar y espero haber aprovechado la chance. El fútbol tiene esto. A veces hay malas rachas en donde uno no juega o lesionarte. Está todo en la cabeza, en la familia y los amigos. Eso es fundamental”, agregó el lateral, quien no jugaba de manera oficial desde el 21 de abril del año pasado (0-1 de Olimpo ante Argentinos).

En los primeros minutos del encuentro le costó, especialmente porque Huracán atacó mucho por dicho sector, pero con el correr del partido se fue acomodando. En relación a esto dijo: “Era meterse en el partido. Siempre los primeros minutos son de intensidad y toca sufrir un poco más. Después tuvimos más la pelota y se vio la mejor versión nuestra. Lo que nos pidió el técnico se vio reflejado y salió”.

Haciendo un análisis más general del encuentro, comentó: “Son partidos duros. Huracán tiene necesidad de sacar puntos y se venía con todo, pero la firmeza y la cabeza de los compañeros defensivamente fue muy bueno. A seguir trabajando e intentar corregir algunas cosas y seguir mejorando lo que anduvimos bien”.

EN ESTUDIANTES NO JUGABA DESDE EL TORNEO TRANSICIÓN 2016

La última vez que Rosales había jugado un partido oficial con la camiseta de Estudiantes había sido el 27 de febrero del 2016, cuando ingresó desde el banco de los suplentes para reemplazar a Augusto Solari en una goleada por 4-1 ante Argentinos por el Torneo Transición.

En su primera etapa en el Pincha vivió grandes momentos, aunque el más importante fue el centro que le lanzó a Diego Vera para que este último marque el gol del triunfo en el clásico platense de la Copa Sudamericana 2014. “Cada vez que hablo con él recordamos eso y sé que fue un lindo momento”, recordó ante la pregunta de este diario.

Dejando de lado el pasado, y poniendo la cabeza en el futuro, habló de una posible renovación: “Tengo contrato hasta mitad de año y la idea es poder seguir. Trataré de hacer las cosas lo mejor posible para después en junio ver lo que pasa”.