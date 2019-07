La campaña de Vidal: el valor de lo “posible”, La Cámpora y Kicillof

La Gobernadora buscará poner en valor su gestión. Hará eje en inclusión social, obras y la “pelea contra las mafias”. Sobre el final de la campaña se concentrará en su principal contrincante y su pertenencia al mundo K

| Publicado en Edición Impresa

“La Provincia que duele se está poniendo de pie”, rezan los estrategas de María Eugenia Vidal. La frase sintetiza uno de los lineamientos centrales de campaña de la Gobernadora: exhibir que, pese a las dificultades, su gestión produjo avances en distintas áreas.

Ese es parte del discurso oficial que la mandataria comenzó a utilizar hace algunas semanas y que profundizará en la etapa inicial de campaña que arranca en horas. “Vamos a contarle a la gente el contraste entre la Provincia abandonada que encontramos y lo que ha logrado María Eugenia con las grandes obras, las políticas de inclusión social y la lucha contra las mafias”, explican en la Gobernación. Y sintetizan: “La Provincia que duele se está poniendo de pie”.

Las cargas de profundidad estarán dirigidas hacia un objetivo: el peronismo que, en este caso, estará representado por Axel Kicillof. “Demostramos que se podía frente a los que decían que era imposible hacerlo”, añaden.

Según trascendió, ese mensaje no sólo estará cargo de la Gobernadora. Estará presente en los timbreos -que no desaparecerán pero no serán un pilar de la campaña-, en las recorridas de los candidatos que harán en clubes o en visitas a familias (los actos con el formato 360° serán muy pocos) y, fundamentalmente, en las redes sociales. También, en mail y mensajes de textos que en algunos casos ya comenzaron a llegar a los bonaerenses.

“Habrá mucho contacto directo de María Eugenia y los candidatos con la gente, sin intermediarios”, anticipan.

En ese esquema, una de las piezas importantes de la campaña oficial serán los candidatos a diputados nacionales. Los nombres elegidos son los de Cristian Ritondo, María Luján Rey, Waldo Wolff, Silvia Lospennato y Miguel Bazze.

“Tendrán agenda propia y trabajarán principalmente en el Conurbano”, anticiparon en la Gobernación. Ayer Ritondo puso manos a la obra (ver aparte).

Harán foco, como se dijo, en los distritos del Gran Buenos Aires en los que -según sostienen los armadores del oficialismo- mayor cantidad de votantes de Cambiemos “dudan de volver a votarlos” por los resultados económicos.

En contraposición, en los distritos cabecera de la Provincia como La Plata, Bahía Blanca o Mar del Plata, habrá recorridas de los candidatos, encabezadas por el presidente Mauricio Macri y por la Gobernadora, pero en el Conurbano la mayor tarea de convencer votantes en duda la tendrán Ritondo y sus compañeros de lista junto con los candidatos a intendente.

Los postulantes para las jefaturas comunales del oficialismo serán los encargados de impulsar charlas cara a cara con vecinos enfocados en los problemas locales de cada ciudad.

La última etapa de campaña, ya bien cerca de las Paso, apuntará al pedido del voto. Y allí Vidal será una vez más la figura central. Claro que esa apelación no sólo estará sustentada en darle continuidad a la gestión bonaerense, sino también en la figura de su contrincante: Kicillof.

El oficialismo se apresta a poner en escena a La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner, para compararla con el candidato a gobernador del Frente de Todos. “Kicillof es La Cámpora”, será una de las definiciones centrales en busca, más allá de intentar erosionar la figura del ex ministro de Economía, de convencer a los independientes y desencantados con el oficialismo que se muestran reacios a volver a darle su voto al Gobierno.

La idea oficial desnuda otra estrategia no declarada: ir hacia una fuerte polarización en las Paso. En los laboratorios oficiales reconocen que el corte de boleta que necesita Vidal para ganar la Provincia no se producirá el 11 de agosto. “Esa preferencia aparecerá en octubre”, estiman. Por eso, la premisa es quedar lo más cerca posible de Kicillof en cinco semanas.