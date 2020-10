El sacrificio y la perseverancia de Tirante tuvieron recompensa

Monastir es una ciudad pequeña de Túnez, con cerca de 5 mil habitantes. Este centro turístico -con hermosas y extensas playas- se encuentra al norte del país africano, ubicado sobre la costa del Golfo Hammamet.

Está bañado por las aguas del Mar Mediterráneo, que la separan de la parte sur de Italia. Todos los años se encarga de recibir a ciento de tenistas de todo el mundo para disputar una serie de torneos, los denominado ex Futures. Y este año, no fue la excepción pese a la pandemia de coronavirus.

Ahí, a más de 10 mil kilómetros de nuestra ciudad, un pibe platense -de apenas 19 años- lejos de sus afectos celebró y festejó como nunca. Sin lugar a dudas, el domingo 25 de octubre de 2020 será un día inolvidable para Thiago Agustín Tirante (664 del ranking mundial ATP), ya que obtuvo el primer título profesional de singles de su corta, pero promisoria carrera que lo instala en el selecto grupo de las mayores esperanzas del tenis argentino.

Claro que no fue fácil para Tirante, que llegaba a la final del torneo de Monastir (ITF F34) sin ceder ningún set, ya que se encontró con el polaco Wojciech Marek (729), que con la misma edad de Thiago mide 1,93 metros, fue un duro hueso de roer. El tenista de nuestra ciudad tuvo que emplear dos horas y 53 minutos para llevarse el triunfo: 7-6 (2), 6-7 (4) y 6-3.

Tirante quebró en cinco oportunidades el saque de Marek, mientras que el polaco lo hizo en tres ocasiones. A todo esto, el jugador platense tuvo un 74 por ciento de efectividad en el primer servicio y cometió dos dobles faltas, igual cantidad que sumó su rival en el partido decisivo del torneo tunecino, que repartió 15 mil dólares en premios y se disputó sobre superficie dura (carpeta) al aire libre.

SE LE PUDO DAR

Cabe destacar que esta fue la segunda oportunidad que Tirante arriba a una final de un certamen del circuito profesional. La primera ocasión tuvo lugar el 19 de agosto del año pasado en el marco del torneo M15 de Cancún, México.

Ahí, en el cruce definitorio, se encontró con el francés Ronan Joncour, que lo derrotó en tres sets: 6-3, 5-7 (contó con un match point a su favor) y 1-6.

Con Túnez hay cuatro horas más de diferencia horaria con respecto a nuestro país. Luego de la correspondiente premiación, Tirante se dirigió a la habitación del hotel y se encontró con el teléfono celular recibiendo los primeros mensajes de salutación por medio de WhatsApp y las diferentes redes sociales que durante el día “explotaron”. Después de atender a sus familiares, Thiago dialogó con este medio sobre el éxito que había logrado hacía pocos minutos.

“La verdad que me siento muy feliz y con una enorme satisfacción por el hecho de haber ganado mi primer torneo en el circuito profesional”, comenzó diciendo Tirante, que el año pasado se quedó con el número uno de la categoría Junior a nivel mundial, un galardón más que importante en la carrera de cualquier tenistas.

Claro que el 2020 se llenó de incertidumbre con la llegada de la pandemia por el Covid-19 y el tenis no fue excepción.

Thiago siguió entrenando en su casa y cuando se vía libre con la reanudación del circuito fue el primer jugador argentino en volver a la actividad después de un traumático viaje a Italia, donde hizo base en el Padova Tennis Club tras una gestión de Eduardo Infantino.

“Creo que el hecho de trasladarme a Italia con la suficiente antelación fue un gran acierto. Eso me ayudó a tomar ritmo mucho más rápido con los entrenamientos y los primeros torneos, algo que en Argentina no podía hacer por las restricciones debido a la pandemia. Luego, con mi equipo de trabajo, decidimos venir a Túnez donde todas las semanas se disputan una serie de certámenes que antes se llamaban Futures”, dijo Thiago.

Y ahí en el país ubicado al norte del continente africano, Tirante encontró su mejor tenis. “Venía jugando bien y me sentía con mucha confianza, pero en realidad no tuve mucha suerte con el sorteo del armado de las llaves, ya que por mi lado venían los primeros clasificados o en definitiva aquel que se coronaba campeón del certamen. No es una excusas, pero a veces la fortuna también ayuda”, remarcó el tenista de nuestra ciudad.

Thiago llegó a la final sin ceder ningún set y al respecto dijo que “(Wojciech) Marek lo conocía muy bien sobre todo desde la época de Junior. Es un jugador peligroso. Así quedó demostrado en el marcador final y después de jugar casi tres horas. Además con el transcurso de los partidos me fui adaptando a la cancha (dura, de carpeta, al aire libre) y si bien, en mi caso como el resto de los argentinos estamos más preparados para jugar en polvo de ladrillo, es superficie que me cae bien”.

Al ser consultado en qué pensó en el momento de ganar el partido, Tirante admitió que “se me pasaron muchas por la cabeza. Mi familia, el sacrificio que vengo haciendo, jugar con la incertidumbre de la pandemia. Lo que jamás me voy a olvidar de este día, que quedará marcado en mi memoria por el hecho de haber ganado mi primer título profesional”.

Thiago se encuentra “encerrado” en una “burbuja sanitaria” por el tema de la pandemia de Coronavirus. El hotel donde se hospedaban los jugadores se encuentra en el mismo complejo donde estaban las canchas en que se disputó en el torneo de Monastir (el año pasado fue ganado por otro platense: Tomás Etcheverry); mientras que a lo largo de la semana se implementó el toque de queda desde las 9 de la noche a la 5 de la mañana para tratar de evitar la propagación del virus.

Por el momento, Tirante jugará dos torneos más en Túnez; mientras que después viajará a nuestro continente para disputar un certamen en Guayaquil, Ecuador, y después también está la posibilidad de que lo haga en Campinas, Brasil. A todo esto, cuando se actualice el ranking ATP, Thiago se ubicará entre los Top 580 con lo que otra vez mejorará su mejor posición en el escalafón mundial.