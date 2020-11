“Los sonámbulos”, la elegida por Argentina para el Oscar

“Los sonámbulos”, de Paula Hernández, obtuvo ayer, en una breve y veloz ceremonia organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en los jardines del porteño Museo Larreta, el Premio Sur a la mejor película y, además, la representación local para pugnar por un Oscar.

El filme de Hernández, una historia opresiva sobre lo que una familia esconde bajo la superficie, las microviolencias de las relaciones humanas que terminan por estallar en pedazos, acumulaba 14 nominaciones, y ratificó su posición de favorita en los Premios Sur al obtener otros cuatro lauros: el de mejor dirección, mejor música original (Pedro Onetto), mejor diseño de vestuario (Mónica Toschi) y mejor maquillaje y caracterización (Ángela Garacija).

Con protagónicos de Érica Rivas, Marilú Marini, Luis Ziembrowsky y Daniel Hendler y el antecedente de haber logrado el premio a la Mejor Ficción en la 41era. edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, es el sexto largometraje de Hernández quien con “Las siamesas” (2020) toma parte en la Selección Oficial Fuera de Competencia del Festival de Mar del Plata en curso, y que puede verse de forma virtual y gratis.

BUENOS PREMIOS PARA “BUENAS INTENCIONES”

Con igual cantidad de distinciones que “Los sonámbulos” en los Sur se ubicó la excelente “Las buenas intenciones”, ópera prima de Ana García Blaya, retrato de un padre algo díscolo y su relación de cariño irresponsable con sus tres hijos. Musicalizada con varios himnos de los 90, incluido el himno nacional interpretado por Charly en uno de los grandes momentos de la película, “Las buenas intenciones”, además de ser reconocida en el rubro de ópera prima, se anotó por el guión original de la realizadora, en las revelaciones (Amanda Minujín -hija de Juan- y Sebastián Arzeno) y actor de reparto (Sebastián Arzeno).

Por detrás de las dos mujeres que acapararon premios en la entrega que fue inaugurada por el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro y conducida a ritmo febril (menos de media hora) por Gabriela Radice, destacaron los reconocimientos a las actuaciones de Graciela Borges en “El cuento de las comadrejas” y Gustavo Garzón en “Sueño de Florianópolis”, que respectivamente se impusieron en los roles protagónicos.

POR LOS GOYA, SCHINDEL

La singular decisión de la Academia de proponer una gala presencial en el contexto pandémico no tuvo mucha convocatoria y apenas Juan Vera, Sebastián Schindel e Iair Said, ganador por su documental “Flora no es un canto a la vida”, se hicieron presentes en el predio del barrio de Belgrano.

Schindel optaba por tres premios por “El hijo”, mientras que su último filme, “Crímenes de familia”, disponible en Netflix, no llegó a competir. Sin embargo, en septiembre la cinta protagonizada por Miguel Ángel Solá y Cecilia Roth ya había sido designada por la Academia para competir por Argentina en los Premios Goya, desdoblando así las películas que competirán por el prestigioso premio iberoamericano, que se entregará el 27 de febrero, y el galardón de la Academia de Hollywood, que tendrá lugar el 25 de abril.