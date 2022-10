El radicalismo quedó en llamas después de las críticas de Manes a Macri

“No hay duda que seguiremos unidos por el compromiso que significa defender la Constitución Nacional ante los ataques del Kirchnerismo”. Ese concepto, palabras más, palabras menos, mereció la repetición constante de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

El Pro apuntó con todos sus cañones sobre Facundo Manes, después de que ayer se publicaran las referencias críticas a la administración gubernamental de Macri. Hasta el presidente del comité nacional de la UCR Gerardo Morales junto a Martín Lousteau hicieron público su desacuerdo con los dichos de Manes. Pero el senador nacional por la Capital Federal pidió que Juntos por el Cambio “permita respirar y mostrar candidatos nuevos”. Lo que se interpretó como un guiño hacia los conductores del comité provincial del radicalismo que se impusieron en las elecciones internas de esa jurisdicción planteando la necesidad de una renovación para la que ofrecieron la figura de Facundo Manes como precandidato a la presidencia de la Nación.

Pluralidad

Es que los bonaerenses en un documento público reclamaron que se respete la pluralidad de la coalición opositora ratificando el derecho de Facundo a discrepar sin evaluar el sentido de oportunidad del científico al pronunciar esas críticas.

En el PRO las principales figuras reaccionaron ácidamente en cerrada defensa del expresidente y no hubo diferencias entre palomas y halcones.

Los partidarios de Manes como la diputada provincial Alejandra Lorden creyeron necesario aclarar que “acá nadie quiere romper JxC” y la legisladora por su parte sostuvo que la decisión del científico de involucrarse en la política fue justamente lo que produjo que en la elección interna para la elección de autoridades del partido en la provincia se registrara una participación ciudadana de una envergadura como no se registraba hace décadas. De alguna manera ello expresa el deseo de los radicales de tener una mayor gravitación en las decisiones de la coalición y evitar que vuelva a ocurrir que gobernadores provenientes del Pro ignoren la importancia del radicalismo.

Sorprendidos

En el entorno de Manes, además, se mostraron sorprendidos y enumeraban frases y actitudes de Macri que demostrarían una discrepancia total con planteos públicos del radicalismo y que hasta llegó a calificar de populista a Hipólito Yrigoyen. Puntualizaban que para dirimir sus propias internas en el Pro se generaba un clima hostil hacia la UCR mientras que el ex presidente parece promover una alianza con los Libertarios lo que para los dirigentes de la UCR es un límite que no cruzarán. Por otra parte hacían hincapié en que Elisa Carrió misma se sintió con la obligación de hacer pública su opinión de que Macri no debía seguir agrediendo al radicalismo y vinculó a Cristian Ritondo con abogados que defienden narcos. Los bonaerenses que apoyan a Manes consideraron peligroso que se someta a un escarnio público a Facundo por dos frases porque lo molesto son los buenos números que tiene en las encuestas.

“No comparto las declaraciones. No nos parece el camino, fue un exceso de Facundo”, puntualizó Gerardo Morales durante la víspera tras participar de un evento de la Unión Industrial de Córdoba en el que ratificó su postulación. Hoy casualmente será el turno de Manes y de Rodríguez Larreta en ese foro de una provincia donde JxC viene de realizar grandes elecciones.

Postulación

Pero en el Comité nacional algunos dirigentes del interior expresaban en que si Manes y el Comité de la Provincia de Buenos Aires insisten en que es el único candidato posible del radicalismo podría causar que comités de otros importantes distritos se definieran por postular a un radical del interior como vicepresidente de Larreta o Bullrich. Los bonaerenses creen que eso es imposible porque el partido si bien puede ser parte de una coalición no puede renunciar a ratificar y exponer sus convicciones. Desde la provincia los radicales que conducen el partido en esa jurisdicción insisten en demostrar su fortaleza en las Paso que “es el método democrático por excelencia de elegir candidatos, “ ya que en el voto de los ciudadanos debe estar exclusivamente el poder de seleccionar como lo han exigido desde 1957. Sostienen que una fórmula mixta sería un gravísimo error que desdibujaría la identidad del radicalismo.

El límite ético e ideológico para ellos fue la actitud de los gobernadores radicales ante algunas propuestas del Ejecutivo, debido a que tienen la responsabilidad de administrar provincias.