Alberto Fernández bajó un cambio en sus dichos contra Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández destacó la reciente gira por Rusia y China y aclaró que la Argentina “no tienen amigos y enemigos permanentes”.

“No se por qué viajar Rusia y China significa tener mala relación con EEUU”, dijo.

Al respecto, opinó: “El mundo es multilateral. Eso nos obliga a vincularnos, a tener relaciones maduras y de respeto. Aplica la inmensa mayoría del mundo. No hay amigos ni enemigos pernanentes. Hay que trabajar en favor de lo que la Argentina necesita”.

En cuanto a las críticas por la selección de los países, Alberto Fernández, dijo: “No sé porque levanta tanta polvareda. Porque viajar alli implica una mala relación con Estados unidos. Fuimos a promover nuestros vínculos comerciales y financieros”.

En cuanto al crédito contraído por la gestión por la gestión anterior con el Fondo Monetario, el Presidente aseguró que “el gobierno de (Donald) Trump trabajó para darle un crédito al gobierno de Macri que fue muy lascivo para la Argentina”.

TRUMP Y MACRI

Posteriormente, agregó “así como Trump trabajó para favorecer al gobierno de Macri; cuando llegó la hora de encontrar un comienzo de salida, Estados Unidos acompañó con su voto”.

“Las cosas no son lineales. El mundo no es bipolar. Rusia y China tienen capitales privados que ganaron mercados en el mundo. El principal socio comercial de Estados Unidos es China. No es ni ideológicamente ni posicionarse en una vereda de este mundo. No voy a imponer un régimen maoísta”, amplió.

En cuanto a la firma del acuerdo “la Ruta de la Seda”, Alberto Fernández informó que “no nos pone condicionamientos políticos” y que tiene la funcionalidad de “favorecer el intercambio comercial” ya que “tenemos un déficit comercial”.