“Choriplanero del chimento”: Lussich fulminó a De Brito por Marina Calabró

El viernes, antes de que “LAM” salga al aire con la primicia de la separación de Marina Calabró, Rodrio Lussich tuiteó: “Un beso grande a mi amiga, Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga, lo mejor está por venir”. Lo que hizo el periodista uruguayo a cargo de “Socios en el Espectáculo” fue, como se dice en el barrio, “escupirle el asado” a Ángel de Brito y compañía que tenían esa bomba y la iban a explotar en América; algo que no pudo ser.

Así, esa situación desató un nuevo cruce entre los chimenteros. De Brito acusó a Lussich y Pallares de haber “traicionado” a su amiga, Marina Calabró, por evitar que él contara la primicia que tenían guardada. Y no fue todo porque el también jurado de “Bailando por un Sueño” fue implacable con la dupla que en algún momento estuvo a cargo de “Intrusos en el espectáculo”.

Y ayer, lunes, Lussich hizo su descargo contra De Brito. Desde su lugar al frente del envío de El Trece, lanzó: “Que seas vos el que se asombra cínicamente por lo que hice... ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada? La ninguneaste, la forreaste, la humillaste, la ignoraste al aire y después la echaste como a un perro. Era tu amiga”.

Y siguió: “Vos nos tenés de hijos, te la pasás opinando sobre lo que hacemos en este programa. Yo soy así, soy vehemente y no manejo un sólo tono como vos, manejo varios. Bailo, canto, me divierto, me río, sufro, me desmienten, digo boludeces... Soy mucho más completo que vos”.

Apelando a la ironía, Lussich siguió con su catarsis: “Entiendo que te jodió la primicia, pero tenés miles... das varias todos los días, es lo único que sabés hacer. Igual te va bárbaro, tenés rating, sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste siempre. Viviste 6 años del Bailando en este canal, viviste un año de GH en América y ahora otra vez del Bailando. Sos un planero del chimento. Antes de fijarse en mi culo, lávense el suyo”.

Enterado del descargo, De Brito se volcó a X (ex Twitter) para opinar sobre las declaraciones e insistió con la versión de traición: “Las lacras de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares traicionaron a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome... Dos basuras de amigos”, dijo el conductor y acusó a la dupla de haber “fracasado” en América y ahora en El Trece. Y fue por más: “Se la comieron doblada con Jorge Rial cuando se metió con la sexualidad de Pallares. NO SIRVEN PARA NADA”.