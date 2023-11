Roger Waters salió a la cancha entre las quejas de la DAIA y órdenes de la Justicia

“Si amás Pink Floyd pero no soportas la política de Roger andate a la mierda”: así arrancó Waters ayer / Télam

Día movidito ayer para Roger Waters, que a horas de presentarse para el primero de sus dos shows en el estadio de River, en el marco de su gira “This is not a drill”, observó una ofensiva por evitar el recital de parte de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), y terminó recibiendo una orden expresa de la Justicia para abstenerse de realizar hechos o expresiones antisemitas o discriminatorias. Por supuesto, Waters respondió, con indirectas, desde el escenario.

Waters, que se aloja en San Pablo, Brasil, porque varios hoteles le cerraron las puertas debido a sus declaraciones sobre el conflicto Israel-Palestina, se despertó ayer por la mañana con la noticia de que la DAIA impulsaba una medida cautelar para cancelar sus recitales en River, por considerar que el exlíder de Pink Floyd tuvo “expresiones y mensajes antisemitas” durante el show que brindó en Montevideo el viernes pasado.

La Justicia no concedió la suspensión, pero si logró que la fiscal antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Scanga, asista a ambas funciones “para monitorear y eventualmente actuar si Waters viola la ley”.

La DAIA presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters pic.twitter.com/bH92mFdxBv — DAIA (@DAIAArgentina) November 21, 2023

“La DAIA -dice el comunicado de la institución- repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el ex líder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”.

El episodio al que hace mención el comunicado refiere al momento entre canciones durante el recital que el artista dio en el Estadio Centenario, en el que habló específicamente del presidente del Comité Central Israelita del Uruguay: “Quiero decirle especiales buenas noches al señor Roby Schindler, quien es el líder de una alguna organización israelí de aquí y me hizo prohibir en los hermosos hoteles de su ciudad. Así que Roby, ¡fuck you!”, dijo Waters, quien agregó que mientras se daba el show el gobierno de Israel estaba “asesinando al pueblo palestino en Gaza”.

“Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina que fue promovida por la DAIA”, cierra el comunicado de la organización israelita argentina.

WATERS, CANCELADO

Las declaraciones de Waters hace varias semanas sobre la población de Gaza, que según él “tiene derecho a defenderse de las agresiones de Israel”, avivaron un incendio que nunca se apagó: legisladores repudiaron su visita, organizaciones judías advirtieron sobre su presencia y la DAIA intentó cancelar el show. Además, claro, los hoteles no lo alojaron, ni aquí ni en Uruguay. Muchos señalaron que además de sus palabras, Waters se viste de nazi en sus shows, durante el tema de apertura de “The Wall”, ”In the flesh”, aunque esa alegoría del ex Pink Floyd siempre fue en clave crítica en el marco de una obra contra el autoritarismo, y teniendo en cuenta que su padre murió en la Segunda Guerra Mundial.

En ese marco, y entre cánticos contra Milei, el artista británico salió ayer al escenario, en su quinta visita, que podría ser su última antes de su retiro. Y al comienzo, dejó un mensaje claro, para quien quisiera sentirse aludido: “Si eres de los que dicen ‘amo Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger’ harías bien en irte a la mierda”, se leyó en las pantallas.