Tensión por los aumentos “reprimidos” en alimentos

Las empresas de consumo masivo ya pusieron en marcha el plan para intentar recuperar los atrasos acumulados en las grandes cadenas de supermercados y, al mismo tiempo, lograr que se vaya achicando la enorme brecha generada con los autoservicios independientes. Hasta octubre, según la medición de la consultora Scentia, alcanzaba al 41 por ciento.

Por ahora, Economía les pidió a las empresas una suba máxima de 12 por ciento y otro 8 por ciento el 4 del mes próximo hasta el 10 de diciembre, pero muchas ya mandaron listas con subas de entre 30 y 40 por ciento, 70 por ciento y hasta 100 por ciento.

Faltan apenas dos semanas para el cambio de gobierno y la compañía que no actualizó esta semana para cumplir con el pedido del secretario de Comercio, Matías Tombolini, lo hará el 11 de diciembre. Nadie en el sector alimenticio y de limpieza, tocador y cosmética está pensando en una continuidad de los acuerdos de precios; es más, no está claro tampoco si Comercio Interior seguirá siendo Secretaría.

“Milei fue bastante claro con el tema. Asume que es lógico que haya un ajuste por la inflación reprimida y no va a dar lugar a ningún tipo de intervención de precios. Por ende, no me lo imagino haciendo lo contrario. Hoy estamos con el foco en ver cómo se va a resolver el tema de las importaciones, que hoy no pueden pagarse, y la enorme deuda comercial que se acumuló”, dijo una fuente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

En cuanto a los faltantes, y por la escasez de divisas, las empresas hace un mes y medio que no están pudiendo girar dólares al exterior y muchos proveedores ya dejaron de enviarles mercadería. Por lo tanto, hay enormes problemas de falta de insumos y muchas fábricas con paradas de líneas o plantas enteras.