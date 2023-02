Espíritus, extraterrestres y pitufos: famosos que han experimentado sucesos paranormales

Creer o reventar. Así dice el dicho que, en algún momento de la vida, todos hemos usado para contar alguna anécdota propia o prestada. Y los famosos, ya lo sabemos, no tienen coronita y, como los simples mortales, también han experimentado situaciones que los han llevado a creer o reventar. Desde sentir presencias, hasta contactos con el otro plano y milagros, son varias las celebridades que han vivido alguna experiencia paranormal.

KARINA, LA PRINCESITA

Esta semana, en una nota radial, Karina La Princesita contó cómo, hace tiempo y a lo lejos, cuando estaba a punto de lanzar el videoclip de “Con la misma moneda”, sintió una especie de castigo divino. En resumen: ella le contó al cura de la iglesia a la que en aquel momento frecuentaba que por su canción (la que le dedica al novio “cornudo” que antes le había metido los cuernos a ella) iba a tener que hacer la seña de los cuernitos y el cura, afligido, le pidió que por favor no lo hiciera. Pero el “arte” pudo más y la cantante grabó la canción y llegaron las consecuencias…

“Yo iba a la iglesia cristiana y le comento al pastor que iba a sacar un tema que se “Tras eso, por un tema que no voy a contar, me atropella un auto y quedé internada, y lo único que se me lastimó fueron los dos dedos con los que hacía la seña. Los dedos estaban estallados y me decían que tenían que sacármelos porque los nervios se habían cortado”, reveló la cantante.

Asustada por lo que se le venía encima, una amputación, Karina volvió a la iglesia: “Volví y pedí perdón. Y el día que fui a la clínica a que me den la fecha de internación para que me saquen los dedos, me dan la lapicera para que firme y le explico al médico que me dio electricidad. Y me empezó a tocar y me dio electricidad. Y me avisaron que si el nervio estuviera cortado eso no pasaba. No sé cómo pasó, pero no me tuvieron que operar. ‘No sé qué hiciste, pero se unió’, me dijo”.

Al día de hoy, la cantante no tiene otra explicación más que fue castigada y, luego, perdonada por Dios.

CARLA CONTE

A mediados de 2021, Carla Conte sufrió uno de los golpes más duros de su vida tras perder a su padre, que falleció por complicaciones derivadas del coronavirus, pero con el que, según aseguró tiempo después, pudo comunicarse tras su muerte.

En diálogo con Catalina Dlugi para su programa “Agarrate Catalina”, Conte reveló que había “hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá (su muerte) y al mes o mes y pico de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él”.

De todos modos, no era el “debut” de Conte en este tipo de experiencias, en tanto, según reveló, ya había mantenido una comunicación con su abuela por parte de padre que no llegó a conocer.

“Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”, manifestó.

FLOR PEÑA

Otra que se puede contactar con su padre muerto es Florencia Peña. La actriz y conductora contó que poco tiempo después del fallecimiento de su papá una médium española le dijo que lo había visto en el otro plano, que era divertido y que le había dicho que “ahora puedo caminar” porque el último tiempo el hombre se había quebrado la cadera.

“Cuando ella abre los registros, lo primero que me dice es ‘acá está tu papá’”, empezó contando la actriz, sobre su padre quien batalló durante varios años contra el cáncer de páncreas.

“Mi papá tenía una manta roja con la que ella lo tapaba cuando tenía frío”, contó Florencia, antes de hacer una fuerte revelación. “Mi papá dijo, primero, que por favor saques las cenizas del cuarto y las lleve a hacer un último viaje en bicicleta, que era lo que hacían cuando vivían en Córdoba. Y que sepas que estoy, y cuando me necesites, te tapes con la manta roja que yo voy a estar ahí”, contó, súper sensibilizada.

“Mi mamá no podía parar de llorar”, confesó la actriz. “Cuando apareció mi papá y le dijo lo de la manta y lo de las cenizas, y que su misión ya había terminado y que todavía tenía cosas para hacer… Mi mamá está mejor desde ese momento”, sumó la actriz.

MARLEY Y MIRKO

En el reality “Marley y Mirko” que se puede ver a través de la plataforma Paramount+, el conductor, en una charla con Florencia Peña, le cuenta: “El otro día, Mirko vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”.

Y apenas días después, volvió a suceder otro episodio muy extraño: “Estábamos en la casa de mi vieja y Mirko se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento”.

LUCÍA GALÁN

Lucía Galán, la Pimpinela, también ha contado varias veces que tiene el don para poder comunicarse con los muertos. Y muchas veces también aclaró que no se trata de magia negra ni espiritismo. “Tiene que ver con la energía de la persona que parte, que se logra conectar con la gente que quedó en este plano. Permanentemente recibimos mensajes y no estamos alerta, no nos damos cuenta. Esta es una técnica científica que se hace desde hace centenares de años. No tiene nada que ver con la religión ni con ningún culto. Creo fehacientemente que hay algo del otro lado y lo he comprobado muchísimas veces. He recibido distintos mensajes, lo de mi papá fue hace muchos años. Me dijo clarísimo ‘soy papá’”.

La cantante, de hecho, habló abiertamente sobre el tema en la mesa de Mirtha, luego de que la conductora la atragantara con una pregunta: “¿Hablás con los muertos?”. La respuesta de Lucía fue: “Dicho así suena raro, pero… Yo creo que ellos se comunican y que están con nosotros”. Y pasó a relatar una anécdota sobre los mensajes que recibió de un ser querido que había muerto antes de un concierto importante: “Cuando volvíamos de Ezeiza, mi hermano me mandó un mensaje de voz de WhatsApp y en lugar de la voz de mi hermano apareció la voz de él que decía ‘volveré’. Lo tengo grabado”. Lo mostró y dejó a todos atónitos.

ANALÍA FRANCHÍN

En “PH”, Analía Franchín reveló: “tuve una experiencia horrible con los pitufos. Yo tenía 12 años y sentí que me venían los pitufos a la noche. (...) Fue un escándalo familiar”. Según recordó, salían noticias en distintos medios hablando de la aparición de estos personajes azules: “Yo les juro que a la noche sentía que me caminaban los pitufos”. Luego de ese hecho, su familia hizo de todo para calmar el trauma que eso le generaba. Hasta que un día. cansados de revolver la casa, encontraron un pañuelo lleno de estampas de pitufos. “Ahí lo prendimos fuego en el patio de mi casa y nunca más los sentí”, aseguró.

SUSANA ROMERO

En noviembre de 2011, Susana Romero protagonizó una situación que le marcaría la vida. La ex chica Olmedo salió en todos los programas de la farándula asegurando que la Virgen María apareció en su jardín: “Se cayó un pino en mi jardín durante una semana. No podía encontrar a nadie que lo cortara, hasta que apareció un jardinero para poder sacarlo. Salgo a ver como estaba todo. Estaba hablando con el hombre y veo una figura: era la Virgen”.

La ex vedette tenía testigos: no solo al jardinero sino también a la señora que limpiaba en su casa. “Yo tenía miedo que desapareciera rápido por eso le saqué fotos”, dijo y, claro, las mostró.

No era la primera vez que Romero experimentaba un contacto con la Virgen. “Es una reafirmación de lo que pasó en 2004. No sólo para mí, es un mensaje de fe, de paz. Es una aparición que dice: ‘a ver si se fijan que yo estoy’. La primera vez yo escuché la voz de la Virgen que se escucha con el corazón. El mensaje fue que yo tenía que decirle a la gente: ‘recen el rosario en la hora del crepúsculo’. La Virgen no sabe qué hacer para que sus hijos la reconozcan como madre”, explicó la autora de “El amor después de la pena”, en el que describe una serie de milagros que vivió desde que decidió entregarse a la espiritualidad.

CARLOS PERCIAVALLE

Instalado en una hermosa casa a 15 km de Punta del Este, Carlos Perciavalle se define como un creyente de todo, incluso de los fantasmas y de los extraterrestres. “Sí, creo en los dos. He visto fantasmas mil veces, en cualquier lado. En esta casa también. Este es un lugar muy especial y mágico. Acá vino Sixto Paz, el peruano que viajó en naves extraterrestres. Lo había encontrado en Santa Fe. El hotel que me habían reservado para un show no me gustó y salí a buscar otro. Encontré uno muy antiguo, en la única plaza que vi que tenía una estatua de Artigas. El hotel era dos estrellas pero no me importó. Quería ese hotel. Justo ahí apareció Sixto Paz, yo no sabía quién era. Me mostró un montón de dibujos de extraterrestres, de distintos tamaños y formas. Le pregunté cómo sabía que yo estaba ahí y me dijo que ellos sabían todo, que no me preocupara. Cuando vino acá, a mi casa de Laguna del Sauce, me dijo que es una nave”.

Barby Franco contó que conviven con el espíritu un niño que murió en su casa, al que llaman Mateo

Y hubo más: “Una vez, estaba haciendo una gira por La Pampa en pleno mundial de Italia. Antes de salir a un show, se me acercó un señor para decirme que, en unos días, iba a tener un encuentro con una nave. Yo me estaba probando ropa y estaba preocupado con Diego Maradona, que era director técnico de la Selección, así que no le presté mucha atención. Llegué a una de las funciones y, antes de entrar a escena, me dio mucho sueño. Entonces, me tuve que tirar a dormir en una mesa de billar. Dormí un ratito e hice una función que me salió divina. Cuando volví a Santa Rosa, a las tres de la mañana, de repente se paran el motor y las luces del auto. Y veo una nave en el campo. Estaban mi productor y mi sonidista conmigo, y yo quise ir a la nave, me quería ir pero no me dejaron. Me metieron otra vez en el auto y, de repente, la nave desapareció. Ahí el auto arrancó. Cuando vuelvo al hotel, al lado del conserje veo el almanaque que marcaba 26, justo el día que el hombre me había anunciado el encuentro”.

Desde entonces, dice, no ha dejado de tener “esos encuentros” en Punta del Este: “Hay un lugar que se llama el Cerro de la Luz, que está en el kilómetro 126 de la ruta 9. Allí hay un cerro partido por la mitad. Subís y hay un lago. Todo el tiempo hay, por lo menos, seis platos dando vueltas. No solamente los vi, sino que los tengo fotografiados”.

MÁS CASOS

Barby Franco ha contado que en la casa en la que convive con Fernando Burlando, y ahora la pequeña Sara, habita el fantasma de un nene al que ella bautizó como Mateo. Según dejó saber, empezó a notar cómo las puertas se abrían y cerraban sin viento, y otras situaciones inexplicables, y llamó a un parapsicólogo. “Me dijo que había bastantes entidades, pero que el único que no se quiso ir es Mateo. Es un nene que está enterrado en la pileta de casa. La casa tiene 100 años y en su momento fue un jardín que se llamaba Maryland. Un día vi en el jardín que había un hombre que me miraba fijamente. Luego giré la cabeza, miré de nuevo y ya no estaba”.

Georgina Barbarossa también ha contado que pudo conectarse con su mamá, que murió durante el confinamiento. “Yo creo totalmente en las energías. Mamá está en casa. Al principio estuvo armando quilombo. Iba por el pasillo de mi casa al vestidor y cuando pasé se rompieron todos los vidrios de tres cuadros con fotos. Te lo juro por Dios. Le dije ‘vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, dejate de joder’”, reveló, entre risas.

Sol Pérez, la ex chica del clima que se luce como panelista de “Gran Hermano” y “Cortá por Lozano”, recordó que durante años no la pasó bien. “Me pasaba de ver espíritus. Se me aparecían y los escuchaba. Durante mucho tiempo tuve pánico, no era que lo vivía normal. Tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real. Me levantaba todos los días a la misma hora porque me despertaban. Sentía cómo tipeaban en la computadora. Era algo tremendo lo que me pasaba y después como que lo bloqueé”.

También Matilda Blanco confesó que llegó a vivir con el fantasma de una pianista muy reconocida: “Sentí un perfume antiguo. Como de esos perfumes de antes, de talquito. Sentí ese perfume pero realmente creo que es alguien inofensivo”.

Aunque de toda la farándula, hay una figura que se lleva todos los laureles con esto de los sucesos paranormales: Víctor Sueiro. El recordado periodista, en los 90, estuvo 40 segundos clínicamente muerto, un lapso en el que dijo haber visto “la luz al final del túnel y toda la pelota”, pero volvió. Desde entonces, dedicó el resto de su vida a investigar los misterios de la vida después de la muerte.

“Yo, horizontal, en la mesa de intervenciones; una sensación de estar yéndome a la nada; movimientos lentos pero tensos a mi alrededor, el doctor Wisner me dice que me estoy mareando, yo le digo ‘sí, sí’, y no recuerdo nada más porque todo se puso negro de golpe y pasé a la nada. O eso creía yo, al menos. Y no estaba del todo equivocado: fue en ese instante en que se produjo mi muerte. Pero sí me equivocaba en algo: la experiencia vivida en ese tiempo me demostró que no solo no había pasado a la nada, sino que era muy probable que hubiera pasado al Todo”, es como Sueiro inicia su libro “Más allá de la vida. La fascinante experiencia de volver de la muerte” en el que dejó registro de “La gran experiencia” como solía referirse a su primera muerte: la segunda -y final- fue el 13 de diciembre del 2007, a los 64 años, de un infarto.