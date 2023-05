VIDEO. Denuncian que intentaron asesinar a Putin: así fue el ataque al Kremlin con drones

Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin, según denunció hoy la Presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia. Según la agencia Interfax, dos drones que se dirigían al Kremlin fueron destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede principal del presidente ruso, Vladímir Putin.

Así, las autoridades de Moscú prohibieron este miércoles el uso de drones en la capital tras la fuerte denuncia en medio de la guerra. "Hemos tomado la decisión de prohibir a partir de hoy el uso de drones en Moscú", señaló el regidor de la capital, Serguéi Sobinian, en su canal de Telegram.

Sobianin agregó que los drones que se usan con fines estatales sí podrán volar en el espacio aéreo de la capital. "La decisión fue tomada para evitar el uso no autorizado de vehículos aéreos no tripulados, lo que obstaculizaría el trabajo de los servicios de seguridad", indicó.

El alcalde insistió en que el lanzamiento no autorizado de un dron es "un delito y conlleva responsabilidades administrativas y penales".

Las declaraciones de Sobianin coinciden con un comunicado del Kremlin en el que se denuncia un ataque contra la residencia principal del líder ruso, Vladímir Putin, con drones ucranianos. Según Moscú, dos drones fueron destruidos anoche cuando se dirigían al Kremlin y sus restos cayeron en el recinto de la sede de la residencia presidencial, sin causar víctimas ni daños materiales.

What air defense doing? pic.twitter.com/w0gtyKy2pV

The Kremlin on fire, yes, it's real. pic.twitter.com/F5NomN0TbK