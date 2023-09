El plan de Melconian, la “bala de plata” de Patricia

eleconomista.com.ar

Argentina va transitando días en donde los “tres en discordia” mueven sus fichas para encarar la campaña hacia el 22 de octubre. Mientras que el libertario moderó notablemente su discurso e incluso se pone en dudas una de las principales propuestas como la dolarización, quien intenta retomar protagonismo con una bala de plata es Patricia Bullrich. Sabe que no tendrá los 10 puntos de Horacio Rodríguez Larreta y sabe que tiene una campaña cuesta arriba para llegar a meterse en un balotaje, pero no da el brazo a torcer. Sacó a la cancha a Carlos Melconian, un economista de las empresas que tiene un mensaje “llano” pero lejos de llegarle a los jóvenes desencantados por la política que votan a Javier Mieli. “Patricia sabe que excepto un milagro se queda afuera”, dice un consultor político.

“Puede estar tranquila la sociedad argentina: hay un plan, no es un salto al vacío, hay un programa realista, ‘hacible’ implementable, con sentido común y práctico, no dogmático”, definió Melconian a lo que cree que es la antítesis del plan Milei.

“Inundaremos cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas, capitalistas, occidentales, federales, progresistas, y sobre manera posibles, hacibles e implementables. Lo único que está prohibido aquí es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”, añadió en clara referencia al programa económico de los libertarios.

¿Qué piensa Melconian de los temas en agenda de la economía? Esto es lo que dijo recientemente:

-Ajuste fiscal. “Estamos buscando todos con lupa. No hay ninguna motosierra. Y al que me diga Paloma lo saco cagando. No hay ninguna motosierra. Acá hay laburo, laburo, laburo para bajar el 0,1%, 0,2%, 0,3%, chocas con derechos adquiridos, seguís bajando 0,1%, 0,2%, y así. Y en el día a día, el manejo de la caja con autoridad controlada por el presidente de la nación y la voluntad democrática. ¿Para qué? Para evitar endeudamiento eterno, falso endeudamiento interno e inflación, desemisión monetaria. Y sino todo el mundo al psicólogo. Porque pedir plan de estabilidad y no mantener el equilibrio fiscal es para ir al psicólogo”.

-¿Cuándo de sale del cepo? “Rápido, digamos. Rápido, pero atemporal. Acá en el ping-pong nuestro interno se discute. Lo sabe Dios, nada más, pero tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Es decir, una tarea muy relevante que, personalmente, en este equipo de pares me la pongo al hombro yo, aunque Rodolfo (Santangelo), Enrique (Szewach) todos ellos también tienen buena verba, buena conexión, hay que hacerle entender a la gente y mostrarle que hay horizonte. Acá lo que tenés que mostrar es que hay horizonte”.

-¿Convivir con el dólar? Bimonetarismo. “Lo decidió la sociedad argentina, para qué vas a ir en contra de eso. O sea, es facilitarle a la gente que pueda operar peso/dólar según le parezca más conveniente. Poner dentro de la ley lo que ya existe. Yo no me quiero poner ahora en universitario, ni en intelectual, pero vos tenés que hacer las cosas bien en el resto de las cuestiones que en un programa acompañan al régimen cambiario. El régimen cambiario, después, es casi complementario, no definitorio, de hacer el resto de las cosas bien. Entonces, en el extremo, si vos te pones un chaleco de fuerza que dicen los dolarizadores, te vas a obligar a hacerlo otro bien. No existe, ne existe, es discutible. Del otro lado están los que lo quieren prohíbir porque tenemos que recuperar la soberanía de nuestra moneda. Y todos teóricos. Mi tía ya decidió”.

Mientras que los candidatos buscan la manera de convencer al votante, la economía sigue muy complicada. El traspaso a precios de la devaluación del 22% ocurrida luego de las PASO fue extremadamente rápido. A días de ocurrida la brecha cambiaria se encuentra en 130% y el único resultado que ha logrado la devaluación es una aceleración en la nominalidad de la economía. Para agosto, de acuerdo a relevamientos privados, la inflación podría ubicarse en un rango entre 11% a 13% lo que implicaría casi duplicar la tasa de julio.

Así los dólares se fueron y el CCL llegó a $800 mientras que el gobierno mantiene el subsidio del dólar MEP en torno a $660. “Si bien el tipo de cambio oficial continúa en $350; el mercado cree (observando los futuros de dólar) que de acuerdo al resultado electoral de octubre habrá un nuevo salto discreto. Así, pricea una devaluación del 25% para octubre, de 50% para noviembre y casi 100% para diciembre. En este contexto es lógico que los inversores busquen cobertura demandando todo tipo de instrumentos: cobertura mata fundamentals”, dice Invertir en Bolsa (IEB).