Jorge Lanata dijo que "la Justicia de La Plata es la más corrupta" del país

Alejado de la televisión, al menos por ahora, el periodista Jorge Lanata lanzó su nuevo libro "Óxido. Historia de la corrupción en Argentina", y en ese marco lanzó algunas apreciaciones sobre la temática de su nueva producción literaria. Según analizó, "nuestra relación con la corrupción es notable" y comparó al Estado argentino con "un barco pirata en el que muchos embarcan para llevarse lo que pueden". En esa línea, también hizo una particular mención sobre la ciudad de La Plata, al apuntar que tiene a la justicia “más corrupta" del país.

"¡No conozco un cuerpo judicial con mayor corrupción que el de La Plata y en parte porque nadie los está mirando!", deslizó Lanata al ser entrevistado por un periodista platense del diario La Nación.

"La corrupción en los tribunales es impresionante. Hace dos o tres años empecé a dar en la radio y en la tele los nombres de los jueces que deberían investigar o juzgar o que toman decisiones controvertidas. Porque si no, es como si nadie tomara esas decisiones, nadie sabe cómo se llaman los responsables y esos tipos no sufren ningún costo público. Entonces empecé a dar sus nombres y mostrar sus rostros", sostuvo.

Y añadió: "¿Vos sos de La Plata, no? ¡Los jueces en La Plata, que son los que deben controlar los actos de corrupción de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, son un desastre!".

"Digamos, debe haber un montón que no, ¡pero hay otro montón que sí!", afirmó.

"A nosotros, los periodistas de Buenos Aires no nos importan porque trabajamos para medios nacionales y entonces la gente no ve lo que pasa, en una cadena interminable. Ojo: no estoy diciendo que sean todos chorros, lo que digo es que no conozco una institución con un grado de corrupción tan grande como el Poder Judicial y va a costar mucho cambiarlo", estimó.

En la entrevista auguró que revertir la situación de la corrupción en la Argentina demandará "unos 30 ó 40 años" y requerirá de un liderazgo fuerte". Al respecto, aludió a la figura del presidente, Javier Milei, sobre la que se mostró escéptico. "Está jugando una apuesta muy grande", enunció. “Si está mal o bien vamos a tardar unos meses en darnos cuenta. O esto empieza a funcionar o es todo un desastre", arrojó.

Desde una visión más amplia sobre la historia del país y su futuro, en relación con la corrupción que es el tema troncal de su libro, habló de un "capitalismo de amigos” y reflexionó: "Empecemos por algo básico. La Argentina no es un país capitalista, es un país precapitalista que todavía no llegó al capitalismo. Y es imposible que llegue el capitalismo si los proveedores de Estado son siempre los mismos diez".

"Ese es un rasgo que nos distingue desde siempre. Cuando hablamos del siglo XVIII o XIX, los negocios los hacían directamente los funcionarios, que después tuvieron cierto recato y fueron los primos de los funcionarios. Pero esto pasó siempre, desgraciadamente", expresó.