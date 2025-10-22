En 600, de 143 a 167, reclaman mejoras

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Vecinos que viven sobre el eje de calle 600, entre 143 a 167, (y adyacencias), exigen más atención de la Comuna discriminada en iluminación, banquinas, desmalezamiento y más presencia policial, entre los reclamos más destacados.
“Necesitamos que en la calle 600 pongan luminarias led hasta la 167, tal como pusieron desde 137 a 143, especialmente porque esta sale a avenida 66 y de ahí a las rutas 36, 6 y 2”, explicó Néstor, vecino de la zona.
La 600 -en mapas virtuales se encuentra como 602- es la única asfaltada que une las calles 137 y 167. A través de ella circulan camiones y vehículos de menor por te, como autos y grupos de ciclistas.
Por este motivo, Néstor, integrante del barrio “Vecinos de la 600” reclama también la limpieza y ampliación de las “banquinas” de tierra y pastizal a la vera del camino. “Acá vienen familias a que sus hijos aprendan a manejar. Pasan deportistas y mucha gente”, describió el frentista.
La instalación de una garita de seguridad, también se sumó a la lista de pedidos de los frentistas: “Cada vez viene más gente a vivir. Es necesario poner luces, mejorar las banquinas y prevenir el peligro”, cerró.
