Pidieron perpetua por un femicidio en 519 y 184

El juicio por el femicidio de Romina Videla, ocurrido en 2020 en la localidad de Melchor Romero, entró en su tramo final con una audiencia cargada de tensión y emociones cruzadas. En los alegatos de cierre, el fiscal pidió prisión perpetua para Héctor Carrizo, acusado de haber provocado el incendio que terminó con la vida de su pareja, mientras que el imputado, al ejercer su derecho a la última palabra, insistió: “Soy inocente”.

La jornada transcurrió en una sala colmada bajo la atenta mirada de los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali, con las familias de la víctima y del acusado enfrentadas. El representante del Ministerio Público sostuvo que el incendio no fue un accidente, sino el resultado de una relación marcada por la violencia de género, y que Carrizo actuó con intención de matar.

“Las pruebas, los testimonios y las pericias no dejan lugar a dudas: Romina fue víctima de un femicidio”, sostuvo la fiscalía, que pidió la máxima pena por los delitos de incendio intencional, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género.

La defensa, en cambio, planteó que no hay pericia concluyente que confirme el origen intencional del fuego ni testigos que hayan presenciado una agresión previa. Según su postura, lo ocurrido fue un trágico accidente doméstico y no un ataque planificado.

El tribunal informó que el veredicto se dará a conocer a fines de noviembre, luego de analizar los alegatos y las pruebas incorporadas al debate. La decisión marcará el desenlace de un caso que lleva más de cuatro años en los tribunales platenses.

El juicio comenzó en agosto pasado en los Tribunales de La Plata. Carrizo, de 65 años, llegó acusado de haber asesinado a su pareja Romina Videla el 12 de marzo de 2020, en una vivienda ubicada en la calle 519 entre 184 y 185, en Melchor Romero. De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N°17, aquella noche se produjo una fuerte discusión entre la pareja. En ese contexto, el hombre habría sacado a los hijos menores de la casa y luego prendido fuego el inmueble con Romina adentro, para finalmente huir del lugar.