Preso con custodios Sarkozy, rodeado de enemigos

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
El expresidente francés cumple su condena en la cárcel de La Santé. Lo protegen agentes especiales, lo asisten sus secretarias y su círculo íntimo sigue en movimiento
Durante décadas, Nicolas Sarkozy fue el rostro del poder, del orden y del discurso duro contra los delincuentes. Ahora, irónicamente, ocupa una celda en la prisión de La Santé, donde cumple una pena de cinco años por el financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos libios.
El expresidente, de 70 años, no comparte pabellón con los demás presos: por cuestiones de seguridad, fue ubicado en una zona de aislamiento, rodeado de reclusos considerados peligrosos, entre ellos varios islamistas acusados de terrorismo.
Su llegada, en silencio y bajo fuerte custodia, generó conmoción entre los empleados del penal. La imagen era inédita: un exmandatario que tantas veces había prometido “orden y firmeza” cruzando el portón de hierro del penal más emblemático de París.
Sarkozy no está solo. En la celda contigua duermen —por turnos— cuatro agentes del servicio de protección VIP del Ministerio del Interior francés. Son los mismos hombres que lo acompañaron durante años en sus actos oficiales, y que ahora deben protegerlo dentro de la cárcel.
Dos de ellos están siempre de guardia, armados, frente a la puerta de su habitación. Se turnan cada doce horas y solo intervienen si hay un ataque o disturbio. No tienen llaves, no dan órdenes, ni participan en la vida cotidiana del penal. Son una presencia silenciosa pero permanente.
La medida fue decidida “al más alto nivel del Estado” luego de evaluarse las amenazas contra Sarkozy. La prensa francesa la llamó una “protección inédita”, y los sindicatos de guardiacárceles estallaron de bronca.
“Es una bofetada para el personal penitenciario”, declaró Wilfried Fonck, representante del sindicato UFAP-UNSA. “Si mandan guardaespaldas a la cárcel, es porque creen que nosotros no sabemos hacer nuestro trabajo”.
La polémica encendió un viejo debate en Francia: ¿debe un expresidente recibir trato especial?
Según una encuesta de RTL-Toluna Harris Interactive, tres de cada cuatro franceses creen que Sarkozy debe ser tratado como cualquier otro condenado. Pero el gobierno insiste en que su protección es una cuestión de seguridad nacional.
Aunque duerme entre muros y rutinas carcelarias, su vida administrativa sigue activa. En su oficina de la calle Miromesnil, dos secretarias siguen respondiendo cartas y correos “para cuando regrese en 2026”, según reveló su entorno.
Un cocinero que solía encargarse de sus comidas fue reasignado al Ministerio del Interior, y el expresidente ahora debe conformarse con el menú del penal. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que “mantiene su porte presidencial”, incluso al comer en la bandeja metálica.
Sarkozy pasa las horas leyendo y escribiendo. Sin teléfono móvil ni conexión a internet, solo tiene acceso a la red interna de la prisión, la misma que usan los agentes policiales para comunicarse en caso de emergencia.
Sus abogados, Christophe Ingrain y Jean-Michel Darrois, presentaron un recurso de doce páginas pidiendo su liberación inmediata. Alegan que no hay riesgo de fuga, ni posibilidad de destrucción de pruebas, ni reincidencia posible.
“Es una situación kafkiana”, dijo Ingrain. “Los motivos que justificaron la prisión ya no existen.”
El tribunal de apelaciones tiene hasta dos meses para resolver. Pero en su entorno confían en que la decisión podría llegar antes. “No es un criminal, es un político que cometió errores”, repiten sus allegados.
Mientras tanto, Carla Bruni eligió el silencio. No hubo declaraciones, ni comunicados, ni entrevistas. Solo una publicación en Instagram: una foto antigua, en blanco y negro, sin texto ni contexto.
Sus amigos dicen que está “golpeada, pero serena. Carla vive esto con dolor, pero también con dignidad”, confió un allegado a la revista Paris Match.
El contraste es total: mientras ella se refugia en su casa parisina con su hija Giulia, su marido enfrenta la rutina del encierro más estricto que puede tener un expresidente europeo.
La historia del expresidente y la exmodelo siempre pareció un guion de cine: un político poderoso, una cantante glamorosa y una vida marcada por los flashes. Hoy, el brillo se apagó, pero el interés no.
Sarkozy, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, enfrenta su caída con gesto contenido y mirada desafiante.
Carla, con su silencio, mantiene viva la mística del misterio.
Y Francia, entre la fascinación y el hartazgo, vuelve a preguntarse si el poder —cuando se mezcla con el amor, la ambición y la fama— puede realmente sobrevivir al encierro.
