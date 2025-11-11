El vicepresidente del Banco Central dijo que "quedaron restricciones cambiaras que no tardarán en ser levantadas"

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, afirmó hoy que las restricciones cambiarias no “tardarán” en ser levantadas.

Werning formuló estas declaraciones en una exposición en el Argentina Fintech Forum.

“El cepo no era equitativo porque tenían acceso (en referencia a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no. Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas”, sostuvo.

