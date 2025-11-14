La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei
La negociación con el kirchnerismo sobre la Justicia seguiría abierta
El FMI insiste con aplicar un régimen cambiario para acumular reservas
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
Actividades: aniversario, visita guiada, museos abiertos, taller, viaje y más
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante los industriales, el funcionario adelantó que el Gobierno va a presentarla en el Congreso en diciembre. Expectativas
La CGT mantiene conversaciones “informales” con el ministro del Interior, Diego Santilli, por la reforma laboral y espera ser convocada por el Gobierno para debatir el paquete de leyes que el oficialismo quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Así lo indicaron ayer fuentes sindicales, al remarcar que el objetivo de por lo menos un sector de la central obrera es “aportar” a que la reforma laboral “salga bien dentro de la defensa de los trabajadores”.
La novedad revelada por la central obrera se produjo después de que el ministro del Interior, Diego Santilli, expusiera en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.
Allí, Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.
Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. Y pidió un “diálogo maduro y con altura” con los sindicalistas.
Los empresarios reunidos en el congreso de la UIA defendieron la reforma laboral, aunque plantearon reclamos del sector. Paolo Rocca, líder de Techint, dijo que además de la reforma laboral era necesaria una política industrial.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei
LE PUEDE INTERESAR
Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
“Sería muy auspiciosa la reunión con el Gobierno para poder presentar nuestro punto de vista y nuestras miradas. Queremos aportar a que esto salga bien dentro de la defensa de los trabajadores y para poner blanco sobre negro sobre cosas que se dicen que no son ciertas”, señaló a Noticias Argentinas uno de los dirigentes que integra el Consejo Directivo del nuevo triunvirato.
Mientras define el temario de las extraordinarias, que en un primer tramo estará monopolizado por el Presupuesto 2026, el Gobierno no descarta convocar a la CGT antes de presentar el proyecto de reforma laboral,
El presidente Javier Milei se refirió a la reforma laboral durante su visita a Corrientes en el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. “El objetivo es modernizar las leyes laborales, no solo eliminar la industria del juicio. Es importante que los salarios mapeen con la productividad. La gente va a conseguir trabajo y los trabajos van a estar mejor remunerados”, señaló el mandatario que pasó por esta ciudad sin reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí