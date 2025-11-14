La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral

La CGT mantiene conversaciones “informales” con el ministro del Interior, Diego Santilli, por la reforma laboral y espera ser convocada por el Gobierno para debatir el paquete de leyes que el oficialismo quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Así lo indicaron ayer fuentes sindicales, al remarcar que el objetivo de por lo menos un sector de la central obrera es “aportar” a que la reforma laboral “salga bien dentro de la defensa de los trabajadores”.

La novedad revelada por la central obrera se produjo después de que el ministro del Interior, Diego Santilli, expusiera en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.

Allí, Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.

Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. Y pidió un “diálogo maduro y con altura” con los sindicalistas.

Los empresarios reunidos en el congreso de la UIA defendieron la reforma laboral, aunque plantearon reclamos del sector. Paolo Rocca, líder de Techint, dijo que además de la reforma laboral era necesaria una política industrial.

La CGT espera una reunión

“Sería muy auspiciosa la reunión con el Gobierno para poder presentar nuestro punto de vista y nuestras miradas. Queremos aportar a que esto salga bien dentro de la defensa de los trabajadores y para poner blanco sobre negro sobre cosas que se dicen que no son ciertas”, señaló a Noticias Argentinas uno de los dirigentes que integra el Consejo Directivo del nuevo triunvirato.

Mientras define el temario de las extraordinarias, que en un primer tramo estará monopolizado por el Presupuesto 2026, el Gobierno no descarta convocar a la CGT antes de presentar el proyecto de reforma laboral,

Milei: “Modernizar las leyes”

El presidente Javier Milei se refirió a la reforma laboral durante su visita a Corrientes en el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. “El objetivo es modernizar las leyes laborales, no solo eliminar la industria del juicio. Es importante que los salarios mapeen con la productividad. La gente va a conseguir trabajo y los trabajos van a estar mejor remunerados”, señaló el mandatario que pasó por esta ciudad sin reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.