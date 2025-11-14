Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Política y Economía |Ayer el ministro del interior la defendió en el congreso anual de la UIA

La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral

Ante los industriales, el funcionario adelantó que el Gobierno va a presentarla en el Congreso en diciembre. Expectativas

La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral

santilli dijo que quiere un “diálogo maduro” con los sindicalistas/NA

14 de Noviembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

La CGT mantiene conversaciones “informales” con el ministro del Interior, Diego Santilli, por la reforma laboral y espera ser convocada por el Gobierno para debatir el paquete de leyes que el oficialismo quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Así lo indicaron ayer fuentes sindicales, al remarcar que el objetivo de por lo menos un sector de la central obrera es “aportar” a que la reforma laboral “salga bien dentro de la defensa de los trabajadores”.

La novedad revelada por la central obrera se produjo después de que el ministro del Interior, Diego Santilli, expusiera en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.

Allí, Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.

Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. Y pidió un “diálogo maduro y con altura” con los sindicalistas.

Los empresarios reunidos en el congreso de la UIA defendieron la reforma laboral, aunque plantearon reclamos del sector. Paolo Rocca, líder de Techint, dijo que además de la reforma laboral era necesaria una política industrial.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

LE PUEDE INTERESAR

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural

La CGT espera una reunión

“Sería muy auspiciosa la reunión con el Gobierno para poder presentar nuestro punto de vista y nuestras miradas. Queremos aportar a que esto salga bien dentro de la defensa de los trabajadores y para poner blanco sobre negro sobre cosas que se dicen que no son ciertas”, señaló a Noticias Argentinas uno de los dirigentes que integra el Consejo Directivo del nuevo triunvirato.

Mientras define el temario de las extraordinarias, que en un primer tramo estará monopolizado por el Presupuesto 2026, el Gobierno no descarta convocar a la CGT antes de presentar el proyecto de reforma laboral,

Milei: “Modernizar las leyes”

El presidente Javier Milei se refirió a la reforma laboral durante su visita a Corrientes en el marco del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. “El objetivo es modernizar las leyes laborales, no solo eliminar la industria del juicio. Es importante que los salarios mapeen con la productividad. La gente va a conseguir trabajo y los trabajos van a estar mejor remunerados”, señaló el mandatario que pasó por esta ciudad sin reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

Gobernadores
El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo ayer sendas reuniones en la Casa Rosada con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Salta, Gustavo Saenz, a las que calificó de “muy buenas”, en el marco de la ronda de encuentros que viene concretando con los mandatarios provinciales. Hoy viaja a Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de Política y Economía

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla