Incursión delictiva en una vivienda de Olmos

Un violento robo ocurrió el pasado 1° de enero en una vivienda ubicada en calle 36 entre 182 y 183, en la localidad de Lisandro Olmos.
Según denunció la víctima, de 51 años, mientras se encontraba durmiendo escuchó ruidos en la puerta de su casa y al levantarse fue sorprendido por un delincuente dentro del domicilio, quien llevaba una mochila de su propiedad y lo apuntó con un arma de fuego.
El asaltante intentó escapar por el patio trasero saltando el paredón hacia la calle, pero en la huida se le cayó la mochila, por lo que regresó nuevamente al interior de la vivienda, volvió a amenazar a la víctima con el arma para evitar que se defendiera, tomó el bolso y finalmente escapó del lugar.
Trascendió que habría avances respecto del autor del golpe, pero aún no pudo ser capturado.
Entre los elementos robados se encuentra una mochila negra con ropa de trabajo, herramientas, un juego de llaves, una billetera con $600.000 y documentación personal.
La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora trabaja para dar con el paradero del acusado.
