“Busco mejorar y sé que mi inicio no fue bueno”

Uno de los puntos altos de la clasificación de Boca fue Agustín Marchesín. El arquero atajó un penal y mostró un gran nivel en La Bombonera. Tras el triunfo, señaló que busca mejorar día a día.

“Feliz por estar cumpliendo mi sueño y es increíble este día a día mas allá que fue un arranque difícil. Trabajo día a día para seguir mejorando. Sé que mi inicio no fue el mejor y quiero demostrar lo que ha sido mi carrera, 17 años que juego en primera división, feliz por el presente”.

Además se acordó del club que lo puso en primera como Lanús y destacó que es un sueño estar en Boca: “Felicito también a Lanús que llevo en el corazón y estoy muy contento que hayan ganado la Copa Sudamericana, hoy estoy cumpliendo mi sueño en un lugar increíble”.

Cabe destacar que fue el segundo penal que atajó en Boca, ya que justamenter atajó uno en la serie frente al Granate, en los Octavos del Apertura.

“LA FIGURA FUE EL ARQUERO”

Miguel Merentiel fue el autor de los dos goles del Xeneize y tras la victoria, se mostró alegre por haber llegado a los 50 goles: “Feliz por llegar a los 50 goles, muy importante para mí, todo el plantel y mi familia que siempre está. Y elogió al arquero, Agustín Marchesín: “La figura fue el arquero, que tuvo una tapada fundamental que sirvió mucho. Es muy importante para nosotros, es un gran arquero”. Y se refirió a lo que viene: “Estamos bien, es partido a partido, estamos formando un lindo grupo desde que arrancó el semestre, contentos por el presente pero no tenemos que quedarnos”.