Deportes |NO HAY PRESIDENTE

Sigue la crisis en el Ciclón: Moretti no quiso declarar

Sigue la crisis en el Ciclón: Moretti no quiso declarar

Marcelo Moretti

26 de Noviembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena judicial e institucional de San Lorenzo luego de negarse a declarar en la indagatoria prevista por la Justicia nacional en el marco de la causa por presunta administración fraudulenta.

El silencio del presidente azulgrana, que ya había postergado en repetidas oportunidades su comparecencia, profundizó la incertidumbre sobre su futuro y el del club, que atraviesa un clima político cada vez más crítico.

Según pudo saber la prensa Moretti estaba citado para presentarse este martes a las 12 ante la jueza Laura Graciela Bruniard, quien tiene a cargo la investigación que se abrió tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco.

Mientras que en un principio el dirigente argumentó públicamente que se trataba de una donación para las divisiones inferiores, su abogado, Gastón Marano, sostuvo luego que el dinero respondía a una deuda personal con la empresaria involucrada.

Las contradicciones enturbiaron aún más un expediente que desde abril arrastra choques de competencia entre la Justicia de Ciudad y la de Nación.

En este contexto, la negativa de Moretti a declarar no solo tensiona su situación procesal, sino que también profundiza el estado de acefalía operativa que atraviesa el “Ciclón”.

Con el futuro institucional en suspenso y la Justicia avanzando paulatinamente, el club de Boedo enfrenta semanas decisivas que podrían redefinir su conducción y su relación con la AFA.

San Lorenzo fue perjudicado por el arbitraje de Nazareno Arasa el sábado pasado en Santiago del Estero pero poco dijeron los protagonistas ya que el dinero de los sueldos adeudados salió de la tesorería de la AFA. Esas son las cuestiones que más le critican a la gestión actual que mantiene controlados a los clubes y no realizan los reclamos ni las quejas pertinentes. En este caso sucedió con un San Lorenzo que vive una de sus peores crisis institucionales.

 

