Estudiantes y Atenas cara a cara por la gloria

El Pincha recibe al Griego por el primer encuentro de la final del Torneo Clausura de la APB. El campeón se define al mejor de tres partidos
Esta noche desde las 21.30 en el polideportivo del Estadio UNO, Estudiantes y Atenas se miden por el primer partido de la final del Torneo Clausura de la Asociación Platense de Básquet. Cabe recordar, que el nuevo campeón se define al mejor de tres encuentros. Por su parte, el Pincha cuenta con ventaja deportiva, ya que terminó en la primera colocación de la tabla en la fase regular.
Otra vez, el León y el Griego quedan cara a cara para definir al segundo campeón anual de la máxima categoría, en un choque que promete, no solo por el gran presente deportivo que atraviesan, sino por la historia que cargan ambos clubes.
En este sentido, el año pasado se enfrentaron en dos oportunidades en una final. La primera fue por la definición del Torneo Apertura, donde el Pincha se impuso ante el Rojo por 76 a 47. Mientras que la segunda vez, fue por la Superfinal de la A1, se enfrentaron por ser los dos campeones platenses -Atenas ganó el Clausura ante Unión Vecinal-. Aquella noche los de calle 13 se tomaron revancha ganando 93 a 89, en un partido cargado de emociones.
De esta forma, casi un año después, el campeonato los vuelve a cruzar en una nueva definición, donde el campeón se asegurará un lugar en la Supercopa que deberá disputarla en diciembre ante Reconquista, campeón del Apertura.
Con lo que respecta al primer partido de esta noche, Estudiantes, llega a esta etapa definitoria tras dejar en el camino a Universal en las semifinales, donde logró superarlo sin inconvenientes por 85 a 57 y 77 a 68.
Por su parte, los comandados por Lucas Conti realizaron una gran primer fase, donde se quedaron con el primer puesto, tras sumar 26 puntos, producto de 12 y tan solo 2 derrotas.
A su vez, fue un año cargado de compromisos, entre el campeonato local y el Pre Federal, por lo que buscará cerrar el año con una coronación.
Del otro lado, aparece Atenas, quien también tuvo una agenda apretada con la doble competencia, pero que logró llegar a una nueva final de la APB.
El Griego se suma a esta instancia luego de alcanzar la tercera colocación de la tabla con 22 puntos, tras cosechar 8 victorias y 6 derrotas.
A su vez, ya en zona de Final Four, se midió ante Unión Vecinal en las semifinales, que se definieron en el tercer partido. En este sentido, en el primer encuentro el Amarillo se impuso 77 a 66 de local. En el Dante Demo el Rojo se tomó revancha y ganó 74 a 68 forzando un desempate en cancha de Unión, donde el Griego se quedó con el pasaje a la final por 70 a 63.
De esta forma, desde las 21.30 en UNO, Estudiantes y Atenas comienzan con la definición del nuevo campeón del básquet platense.
Banco Provincia venció 86 a 77 a Náutico de Ensenada en el partido desempate del repechaje.
En el primer partido disputado en City Bell, el Bancario ganó 62 a 58, mientras que en el segundo el Saba ganó en condición de local 77 a 66, lo que generó un tercer encuentro.
De esta forma, Banco logró la permanencia en la categoría, tras ganar en su visita a Ensenada por 86 a 77.
Juan Ignacio bruno / edlp basquet
Iván qÜin / prensa atenas
