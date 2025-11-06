Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |El trono dorado más polémico del mundo

El excéntrico inodoro de oro de Cattelan busca dueño en Nueva York

Brilló en el Guggenheim, fue robado en Inglaterra y rechazado por Trump. Sotheby’s lo subastará por 10 millones de dólares

El excéntrico inodoro de oro de Cattelan busca dueño en Nueva York

La obra de arte contemporáneo debutó en el Guggenheim / web

6 de Noviembre de 2025 | 01:15
Edición impresa

Una pieza única, polémica y brillante. Así podría definirse a América, el excéntrico inodoro de oro macizo de 18 quilates creado por el artista italiano Maurizio Cattelan, que vuelve a ser noticia en todo el mundo. Tras pasar por el Museo Guggenheim de Nueva York, ser ofrecido a Donald Trump y desaparecer en un robo digno de Hollywood, ahora será subastado por Sotheby’s por una cifra que literalmente equivale a su peso en oro.

Con más de 100 kilos de oro puro, el retrete más famoso de la historia saldrá a la venta el 18 de noviembre en Nueva York. Y no se trata de una obra “decorativa”: es completamente funcional. El Guggenheim invitó al público a usarlo como un baño común, y más de 100.000 personas hicieron fila para sentarse en él. Una experiencia que el museo describió como “una intimidad sin precedentes con una obra de arte”.

De Van Gogh a Trump

Cattelan creó América como una sátira sobre el poder, el lujo y la desigualdad económica. Pero el destino se encargó de darle su propio giro surrealista. En 2018, el presidente Donald Trump pidió al Guggenheim un cuadro de Van Gogh para decorar su residencia privada. La respuesta de los curadores fue insólita: le ofrecieron el inodoro de Cattelan.

“El oro es el color de Trump”, ironizó el artista, quien explicó que su obra buscaba mostrar una verdad universal: “Ya comas un plato de 200 dólares o un pancho de dos, el resultado al ir al baño es el mismo”.

El robo impactante

Un año después, la pieza volvió a los titulares por un hecho de película: fue robada del Palacio de Blenheim, la mansión natal de Winston Churchill, donde estaba en exposición. Los ladrones se llevaron el inodoro arrancándolo del suelo y provocando una inundación en el edificio histórico.

Hasta hoy, el botín nunca apareció. Por eso, el inodoro que se subastará ahora es una segunda versión, fundida con posterioridad y certificada por el propio artista y por Sotheby’s.

El próximo 18 de noviembre, América será la estrella de la subasta “The Now and Contemporary Evening Auction”, con un valor de partida cercano a los 10 millones de dólares. Sotheby’s permitirá incluso pagar en criptomonedas, una ironía más en la carrera del artista que se hizo famoso por pegar una banana con cinta adhesiva y venderla por seis millones.

Con esta venta, Cattelan podría romper su propio récord: su escultura “Him”, que muestra a Hitler arrodillado, se vendió en 2016 por más de 17 millones.

 

