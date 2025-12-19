Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |TRAS SU APROBACIÓN EN EL CONGRESO

Veto de Lula a la ley que le baja la pena a Bolsonaro

19 de Diciembre de 2025
19 de Diciembre de 2025 | 01:13
Edición impresa

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. “Cuando llegue a mi mesa, la vetaré”, dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma.

El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso, de mayoría conservadora.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula. Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años. El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la policía federal en Brasilia.

Pero también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

 

