Se negó a declarar otro imputado por el caso Andis

El juez Sebastián Casanello y el Fiscal Franco Picardi indagaron ayer al excoordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Roger Edgar Grant. El exfuncionario es señalado por el Ministerio Público como una pieza operativa central en la supuesta trama de corrupción con la compra de medicamentos del Estado que se conoció a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.
Según el dictamen fiscal, Grant actuaba como ejecutor directo de las órdenes impartidas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, al intervenir en el armado de compulsas y habilitación de proveedore, en coordinación con operadores externos vinculados al sector privado.
Según fuentes judiciales, Grant se negó a declarar. La imputación en su contra señala que “llevó adelante compulsas”, cumplió instrucciones precisas de Garbellini y participó en un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un conjunto reducido de droguerías.
Su nombre aparece asociado además a una serie de comunicaciones internas que evidenciarían la influencia de actores privados sobre su tarea dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Para los investigadores, eso refuerza la sospecha de que Grant habría cumplido un rol clave para la ejecución administrativa de la maniobra que pretende dilucidar.
Hasta ahora la mitad de los 15 indagados evitaron responder preguntas del juez y el fiscal. Mientras, se busca profundizar en la reconstrucción de la cadena de responsabilidades que, según la acusación, permitió convertir áreas sensibles de la Andis en un circuito paralelo de decisiones y beneficios económicos dirigidos.
