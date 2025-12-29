"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50

Artistas "muñequeros" y vecinos vinculados a la tradicional quema de muñecos de fin de año en La Plata se movilizaron esta mañana de lunes en rechazo a las nuevas reglamentaciones impuestas por la Municipalidad, que -según denuncian- dificultan o directamente impiden la realización de los festejos en el Casco Urbano. Solicitaron una reunión, pero las autoridades municipales finalmente se la negaron.

La concentración tuvo lugar hoy desde las 11 en la esquina de 20 y 50, frente al nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), y fue convocada a través de un flyer que comenzó a circular en redes sociales y Whatsapp. La protesta fue anunciada como pacífica y busca visibilizar el descontento frente a las habilitaciones exigidas por la gestión local, consideradas de imposible cumplimiento para muchos de los participantes.

“Nos convocamos pacíficamente para reclamar las habilitaciones correspondientes a los muñequeros del Casco Urbano de la ciudad. Todos juntos. No dejemos que la llama se apague”, expresa el mensaje difundido por los organizadores, que sintetiza el reclamo y el temor a que una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad desaparezca de los barrios céntricos.

Desde el sector denuncian que las nuevas disposiciones municipales implican una prohibición encubierta, al exigir requisitos técnicos y administrativos que exceden las posibilidades de los grupos barriales que, año tras año, sostienen la tradición de manera autogestiva. En ese marco, también cuestionan la decisión oficial de impulsar el traslado de los muñecos fuera del Casco Urbano, lo que consideran un golpe directo a la identidad cultural platense.

La protesta de este lunes marca un nuevo capítulo en el conflicto entre los organizadores de los muñecos y el Municipio, en la previa de los festejos de fin de año, y deja abierta la expectativa sobre si habrá instancias de diálogo que permitan destrabar la situación.