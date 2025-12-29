Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

_tituloFoto
La Ciudad |Reclamo por las habilitaciones de los 'Momos'

"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50

"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50
29 de Diciembre de 2025 | 10:34

Escuchar esta nota

Artistas "muñequeros" y vecinos vinculados a la tradicional quema de muñecos de fin de año en La Plata se movilizaron esta mañana de lunes en rechazo a las nuevas reglamentaciones impuestas por la Municipalidad, que -según denuncian- dificultan o directamente impiden la realización de los festejos en el Casco Urbano. Solicitaron una reunión, pero las autoridades municipales finalmente se la negaron.

La concentración tuvo lugar hoy desde las 11 en la esquina de 20 y 50, frente al nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), y fue convocada a través de un flyer que comenzó a circular en redes sociales y Whatsapp. La protesta fue anunciada como pacífica y busca visibilizar el descontento frente a las habilitaciones exigidas por la gestión local, consideradas de imposible cumplimiento para muchos de los participantes.

“Nos convocamos pacíficamente para reclamar las habilitaciones correspondientes a los muñequeros del Casco Urbano de la ciudad. Todos juntos. No dejemos que la llama se apague”, expresa el mensaje difundido por los organizadores, que sintetiza el reclamo y el temor a que una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad desaparezca de los barrios céntricos.

Desde el sector denuncian que las nuevas disposiciones municipales implican una prohibición encubierta, al exigir requisitos técnicos y administrativos que exceden las posibilidades de los grupos barriales que, año tras año, sostienen la tradición de manera autogestiva. En ese marco, también cuestionan la decisión oficial de impulsar el traslado de los muñecos fuera del Casco Urbano, lo que consideran un golpe directo a la identidad cultural platense.

LE PUEDE INTERESAR

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

LE PUEDE INTERESAR

Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

La protesta de este lunes marca un nuevo capítulo en el conflicto entre los organizadores de los muñecos y el Municipio, en la previa de los festejos de fin de año, y deja abierta la expectativa sobre si habrá instancias de diálogo que permitan destrabar la situación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse

En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

El Lobo espera por la presentación de Miramón
Últimas noticias de La Ciudad

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Se agrava la falta de agua en La Plata y en San Carlos las noches se usan para cargar los baldes
Deportes
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Policiales
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Espectáculos
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones
Habló la supuesta nueva novia de Martín Demichelis: fueron vistos juntos en Punta del Este, la foto y los detalles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla