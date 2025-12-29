Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos

29 de Diciembre de 2025 | 08:37

Luego de la lamentable muerte de Brigitte Bardot, ocurrida a los 91 años, el mundo del cine y la cultura pop la despidió con homenajes en distintos países.

Así, en nuestro país, Graciela Alfano recordó a la actriz francesa a través de sus redes, con un posteo en el que destacó su legado cultural y subrayó el parecido estético que, según sostuvo, siempre compartieron.

“Te amo Brigitte Bardot. Mi homenaje a tu belleza eterna”, escribió Alfano junto a una imagen comparativa entre un retrato clásico de la actriz de Y Dios creó a la mujer y una foto actual suya.

Asimismo, en otra publicación, la ex vedette fue más allá y compartió un collage titulado “Ícono del ícono”, acompañado por la frase “Love you forever”.

Sin dudas, el gesto no fue aislado. Desde hace años, Alfano reivindica a Bardot como una referencia de estilo, actitud y ruptura de moldes, algo que ya había expresado en televisión con looks inspirados en la estética de los años 60: cabello recogido, flequillo protagonista y una impronta descontracturada. 

Vale destacar que, nacida en París en 1934, Brigitte Bardot se convirtió en una figura central del siglo XX tras su consagración en 1956 con Y Dios creó a la mujer. Su imagen libre y provocadora redefinió la sensualidad femenina y dejó una huella profunda en el cine, la moda y la cultura popular.

A lo largo de su carrera protagonizó más de 45 películas y grabó decenas de canciones, pero en 1973 decidió retirarse de la actuación para dedicarse de lleno al activismo por los derechos de los animales.

