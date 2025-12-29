Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Tapia y Toviggino, más complicados: quién es Faroni, el productor teatral acusado por desvíos de fondos de la AFA
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
La bandera de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
La Libertad Avanza impulsará en la Legislatura bonaerense una iniciativa para incluir la Boleta Única de Papel
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Los números de la suerte del lunes 29 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Desde las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Luego de la lamentable muerte de Brigitte Bardot, ocurrida a los 91 años, el mundo del cine y la cultura pop la despidió con homenajes en distintos países.
Así, en nuestro país, Graciela Alfano recordó a la actriz francesa a través de sus redes, con un posteo en el que destacó su legado cultural y subrayó el parecido estético que, según sostuvo, siempre compartieron.
“Te amo Brigitte Bardot. Mi homenaje a tu belleza eterna”, escribió Alfano junto a una imagen comparativa entre un retrato clásico de la actriz de Y Dios creó a la mujer y una foto actual suya.
Asimismo, en otra publicación, la ex vedette fue más allá y compartió un collage titulado “Ícono del ícono”, acompañado por la frase “Love you forever”.
Sin dudas, el gesto no fue aislado. Desde hace años, Alfano reivindica a Bardot como una referencia de estilo, actitud y ruptura de moldes, algo que ya había expresado en televisión con looks inspirados en la estética de los años 60: cabello recogido, flequillo protagonista y una impronta descontracturada.
LE PUEDE INTERESAR
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
LE PUEDE INTERESAR
Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones
Vale destacar que, nacida en París en 1934, Brigitte Bardot se convirtió en una figura central del siglo XX tras su consagración en 1956 con Y Dios creó a la mujer. Su imagen libre y provocadora redefinió la sensualidad femenina y dejó una huella profunda en el cine, la moda y la cultura popular.
A lo largo de su carrera protagonizó más de 45 películas y grabó decenas de canciones, pero en 1973 decidió retirarse de la actuación para dedicarse de lleno al activismo por los derechos de los animales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí