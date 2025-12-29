Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó

La conductora Juana Viale sorprendió con una reflexión cargada de humor al vincular su decisión de no pasar por el altar con los riesgos de vestir de blanco.

Así, Juanita volvió a sincerarse y lanzó una divertida manera de justificar el por qué nunca pasó por el altar y la mesa estalló en risas.

Según se pudo constatar, el comentario surgió durante una charla distendida con sus invitados sobre las dificultades de usar ropa blanca sin sufrir imprevistos en los eventos sociales.

Allí, la mencionada conductora compartió una anécdota personal ocurrida en la fiesta de fin de año de la producción.

Viale relató que apenas había llegado al lugar y terminó con el pantalón completamente manchado porque se sentó arriba de un pesto que alguien dejó abandonado en la silla. “Terminé en el baño refregando el pantalón para quitarle lo verde”, aseguró.

“Vestirse de blanco es más complicado de lo que parece”, deslizó y en ese contexto, Andrea Ghidone, una de sus invitadas señaló que “es muy peligroso el blanco”, a lo que Juana remató: “Por eso nunca me casé”, dijo entre risas, aunque luego lo definió como "algo que poco tiene que ver con los verdaderos sentimientos", cerró Juana.